Mancano pochi giorni all’evento Made by Google del 12 agosto, e i leak si susseguono senza sosta. Dopo le anticipazioni su Pixel 11 e Pixel Watch 5, ora è il turno del Pixel Tag, il primo tracker Bluetooth ufficiale di Google, progettato per integrarsi perfettamente con la rete Find Hub di Android.

Secondo le ultime indiscrezioni, il Pixel Tag arriverà in Europa al prezzo di 34,90 euro. Una cifra che lo mette in diretta concorrenza con l’Apple AirTag, venduto a 35 euro. Google sembra quindi voler giocare la carta del posizionamento competitivo, puntando a un prezzo speculare a quello del tracker di Cupertino.

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Design e caratteristiche principali

Il design trapelato mostra un dispositivo a forma di pillola, che si discosta dalla forma rotonda dell’AirTag e ricorda invece il Samsung Galaxy SmartTag2. Il Pixel Tag sarà disponibile almeno nella colorazione “Fog Light” e avrà il numero di modello GA12506. Sul lato inferiore è presente una griglia che dovrebbe nascondere un altoparlante integrato, utile per la ricerca in prossimità, ad esempio quando il tracker è finito tra i cuscini del divano.

Una delle caratteristiche più attese e ancora da confermare è il supporto alla tecnologia Ultra-Wideband (UWB). Apple integra UWB nei suoi AirTag dalla prima generazione, consentendo una localizzazione precisa con indicazioni di direzione e distanza. Se Google volesse competere davvero, il Pixel Tag dovrebbe offrire una funzionalità simile. Alcune indiscrezioni suggeriscono che il tracker potrebbe essere dotato di UWB, ma al momento non ci sono conferme ufficiali.

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Integrazione con l’ecosistema Android

Il Pixel Tag sarà il primo tracker progettato specificamente per la rete Find Hub di Google, che conta oltre un miliardo di dispositivi Android attivi in tutto il mondo. Questa rete permette di localizzare gli oggetti smarriti in modo anonimo e sicuro. Il tracker supporterà probabilmente Fast Pair per una connessione rapida con gli smartphone Pixel e sarà gestito tramite la nuova app Find Hub.

Rimangono ancora alcuni dubbi, come il tipo di batteria (se sostituibile o ricaricabile) e la data effettiva di commercializzazione. Tutti i dettagli verranno svelati il 12 agosto, durante l’evento Made by Google.