A pochi giorni dall’evento Made by Google del 12 agosto, i leak sui prossimi smartphone del colosso di Mountain View si susseguono a ritmo serrato. Dopo le anticipazioni sul Pixel Watch 5, ora è il turno dei Pixel 11 e Pixel 11 Pro Fold, con nuove immagini che sembrano provenire direttamente dai materiali di marketing ufficiali.

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Le carte scoperte dei Pixel 11: batteria, zoom e design in anteprima

Il leak, pubblicato dal noto insider evleaks, svela una serie di dettagli interessanti che riguardano entrambi i modelli della nuova gamma Pixel. Partiamo dal Pixel 11 standard, che si presenta con una barra della fotocamera più sottile rispetto al passato. Google sembra aver lavorato per ridurre l’ingombro del modulo fotografico, rendendo il design più elegante e moderno, e allo stesso tempo migliorando l’ergonomia del dispositivo. La nuova barra, più snella e integrata, potrebbe anche influire positivamente sulla distribuzione del peso, rendendo il telefono più bilanciato in mano.

Ma la vera sorpresa è la batteria, infatti secondo i materiali trapelati, il Pixel 11 offrirà fino a 30 ore di autonomia con una singola carica, un dato che, se confermato, lo renderebbe uno degli smartphone più longevi sul mercato. La ricarica rapida consentirà di raggiungere il 55% di batteria in soli cinque minuti. Un dato impressionante che lascia intendere una potenza di ricarica significativa, supportata da caricatori da 30W per il modello base e 45W per le varianti superiori. Google sembra dunque aver puntato tutto su una combinazione vincente di efficienza energetica e velocità di ricarica.

Sul fronte fotografico, il Pixel 11 sarà dotato di uno zoom 30x Super Zoom, una funzione che promette di avvicinare i soggetti senza perdere qualità. Google continua quindi a puntare sulla fotografia computazionale come uno dei punti di forza della sua gamma, sfruttando algoritmi avanzati per migliorare nitidezza e dettaglio anche a lunghe distanze.

Passando al Pixel 11 Pro Fold, il leak conferma specifiche da top di gamma: un display esterno da 8 pollici, che lo rende uno dei pieghevoli più grandi sul mercato, una dotazione di 16 GB di RAM e 1 TB di storage interno, pensata per gli utenti più esigenti. Il dispositivo sarà inoltre resistente all’acqua e alla polvere con certificazione IP68, un dettaglio non scontato per un pieghevole.

Tra le novità software spicca la funzione HiLight, probabilmente legata alla gestione avanzata delle immagini in condizioni di scarsa illuminazione. Google sembra voler portare la fotografia notturna a un livello superiore, sfruttando l’intelligenza artificiale per ridurre il rumore e migliorare i dettagli.

Disponibilità e preordini

Entrambi i modelli saranno preordinabili a partire dal 12 agosto, con la possibilità di effettuare il pre-ordine già nella mattina dell’evento, prima ancora che la presentazione ufficiale abbia inizio. Un segnale chiaro della volontà di Google di rendere i suoi nuovi dispositivi subito disponibili per gli appassionati.

Con queste caratteristiche, i Pixel 11 si candidano a essere tra gli smartphone più attesi dell’anno. La conferma arriverà tra pochi giorni, ma intanto i leak lasciano intravedere un comparto fotografico e una batteria che potrebbero fare davvero la differenza nel panorama Android del 2026.