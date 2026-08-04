La seconda parte del 2026 targato REDMI non dovrebbe essere caratterizzato esclusivamente dal lancio delle versioni internazionali dei REDMI Note 17 (con il modello Pro Max che è stato recentemente protagonista di un nuovo leak). Al varco, infatti, sono attesi anche i REDMI 17.

Xiaomi sta preparando due modelli pressoché identici tra loro, uno in variante 4G che è già presente nel catalogo di uno store polacco e uno in variante 5G che è protagonista di un corposo leak. Entrambi, eredi dei modelli lanciati ad agosto 2025, si collocheranno ancora più in basso rispetto ai cugini della gamma Note. Scopriamo tutti i dettagli.

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REDMI 17 4G compare sul sito di uno store polacco

REDMI 17 4G non è ancora stato annunciato ufficialmente ma è già protagonista nel catalogo dello store polacco RTV Euro AGD dove viene proposto in tre colorazioni (blu, nero e verde) e in due differenti tagli di memoria (128 e 256 GB), affiancati in entrambi i casi da 4 GB di memoria RAM.

La crisi delle memorie sta quindi riportando in auge i 4G di RAM sugli smartphone di fascia medio-bassa ma anche il resto della scheda tecnica, con qualche eccezione, non sembra uscire dal 2026: il cuore pulsante dello smartphone è l’Helio G91 Ultra (a 12 nm) di MediaTek, teoricamente un altro passo indietro rispetto allo Snapdragon 685 del modello 2025; sul fronte della connettività ci fermiamo a 4G e Wi-Fi 5.

Lato multimedialità, lo smartphone presenta un display IPS LCD da 6,9 pollici con risoluzione HD+ e refresh rate a 120 Hz (il modello 2025 arrivava a 144 Hz), circondato da cornici abbastanza sottili ma non uniformi, complice un mento piuttosto pronunciato. Il lettore delle impronte digitali è collocato nel pulsante di accensione/spegnimento, mentre la fotocamera frontale è incastonata in un piccolo foro circolare e centrato.

Mentre la fotocamera frontale si affida a un sensore da 8 megapixel, la fotocamera posteriore è tecnicamente doppia ma affida tutte le sue velleità al sensore principale da 50 megapixel, affiancato da un sensore ausiliario. Da questo punto di vista, non vi sono passi in avanti rispetto al modello 2025. L’audio è mono ma torna il jack audio da 3,5 mm.

REDMI 17 4G migliora il predecessore diretto, invece, per quanto concerne la batteria: rimane un’unità al silicio-carbonio ma cresce la capacità fino a raggiungere i 7.500 mAh; la batteria, certificata per mantenere l’80% della capacità iniziale dopo 1.000 cicli di ricarica, dovrebbe essere il punto di forza del dispositivo. Migliora anche la potenza della ricarica cablata che sale a 45 W dai 30 W del predecessore diretto.

Dal punto di vista della qualità costruttiva, lo smartphone vanta la certificazione IP64 e un grado B di resistenza alle cadute, parametri in linea con quelli del predecessore. A chiudere il pacchetto abbiamo HyperOS 3 su base Android 16.

Specifiche tecniche dello smartphone

Di seguito riportiamo le specifiche tecniche di REDMI 17 4G riportate dallo store polacco.

Dimensioni: 170,1 x 74,4 x 8,8 mm

x x Peso: 232 grammi

Display: IPS LCD da 6,9″ HD+ (720 x 1.600 pixel) a 120 Hz

da (720 x 1.600 pixel) a SoC: MediaTek Helio G91 Ultra (12 nm)

(12 nm) Memorie: 4 GB (RAM) + 128/256 GB (archiviazione)

(RAM) + (archiviazione) Fotocamera posteriore: doppia (50 MP principale + sensore ausiliario)

(50 MP principale + sensore ausiliario) Fotocamera anteriore: 8 MP

Reti mobili e Connettività: 4G , Wi-Fi 5 , Bluetooth 5.4 , IR , NFC , GPS , USB-C

, , , , , , Lettore delle impronte digitali: sì (montato lateralmente)

(montato lateralmente) Batteria: Si/C Li-Ion da 7.500 mAh , ricarica cablata a 45 W

da , ricarica cablata a Sistema operativo: HyperOS 3 su base Android 16

Per conoscere tutte le specifiche tecniche di REDMI 17 4G, vi rimandiamo alla sua scheda tecnica completa.

Immagini dello smartphone

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REDMI 17 5G protagonista di un grosso leak

REDMI 17 5G, a differenza del modello 4G, è invece protagonista di un report diffuso dal portale 91mobiles in collaborazione con il leaker Sudhanshu Ambhore che ci permette di scoprire il design (identico a quello del fratello minore), le tre colorazioni (arancione, blu e nero) e molti interessanti dettagli sullo smartphone.

Rispetto al fratello minore, il boost principale lo avremo lato performance grazie al SoC scelto da Xiaomi che, in questo caso, è lo Snapdragon 4 Gen 5 di Qualcomm: si tratta di un SoC pensato per la fascia medio-bassa che, rispetto al MediaTek del modello 4G, risulta comunque molto più moderno (4 nm contro 12 nm), performante ed efficiente. Abilita anche il supporto alle reti 5G.

Il display mantiene tecnologia, diagonale e risoluzione di quello presente sul modello 4G ma in questo caso sappiamo che la luminosità potrà spingersi fino a 825 nit e che la frequenza di aggiornamento potrà essere impostata su tre livelli: 60, 90 o 120 Hz. Anche in questo caso, tuttavia, abbiamo passi indietro rispetto ai 144 Hz del modello 2025.

Al netto dell’audio stereo, il resto della scheda tecnica è aderente a quella del modello 4G: dalle fotocamere alle certificazioni, dal sistema operativo alla batteria, che rimane da 7.500 mAh con supporto alla ricarica a 45 W. Un’ultima menzione importante, stando a quanto suggerito dal leaker, la merita un LED RGB dinamico (probabilmente per notifiche ed effetti visivi) che dovrebbe essere presente nella zona posteriore dello smartphone.

Specifiche tecniche dello smartphone

Di seguito riportiamo le specifiche tecniche di REDMI 17 5G estrapolate dal report sopra-citato.

Dimensioni: 170,12 x 74,42 x 8,8 mm

x x Peso: 235 grammi

Display: IPS LCD da 6,9″ HD+ (720 x 1.600 pixel) a 60/90/ 120 Hz , 825 nit (picco)

da (720 x 1.600 pixel) a 60/90/ , (picco) SoC: Qualcomm Snapdragon 4 Gen 5 (4 nm)

(4 nm) Memorie: 4/6 GB (RAM) + 128/256 GB (archiviazione)

(RAM) + (archiviazione) Fotocamera posteriore: doppia (50 MP principale + sensore ausiliario)

(50 MP principale + sensore ausiliario) Fotocamera anteriore: 8 MP

Audio: stereo , jack da 3,5 mm

, Reti mobili e Connettività: 5G , Wi-Fi 5 , Bluetooth 5.1 , IR , NFC , GPS , USB-C

, , , , , , Lettore delle impronte digitali: sì (montato lateralmente)

(montato lateralmente) Batteria: Si/C Li-Ion da 7.500 mAh , ricarica cablata a 45 W

da , ricarica cablata a Sistema operativo: HyperOS 3 su base Android 16

Immagini dello smartphone

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Disponibilità e prezzi dei REDMI 17

Come anticipato, REDMI 17 4G e 5G non sono stati ancora ufficializzati dal produttore cinese e non abbiamo ancora indicazioni su quando ciò possa avvenire. Grazie alla presenza nel catalogo dello store polacco per il primo e alle indicazioni fornite dal leaker per il secondo, abbiamo però modo di fornire indicazioni sul listino prezzi.