Il mese scorso Xiaomi ha lanciato in Cina REDMI Note 17 e REDMI Note 17 Pro, e nei giorni successivi abbiamo visto alcune anticipazioni sulla gamma in arrivo a livello internazionale. Dopo le prime immagini e specifiche sugli smartphone in arrivo qui da noi, e persino i presunti prezzi di vendita, quest’oggi abbiamo la possibilità di scoprire più da vicino il modello di punta della serie, REDMI Note 17 Pro Max, con una bella carrellata di immagini.

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REDMI Note 17 Pro Max si mostra in tante immagini da tutte le angolazioni

In Cina a luglio sono arrivati REDMI Note 17 e REDMI Note 17 Pro, e nei giorni scorsi sono già spuntate numerose indiscrezioni riguardanti la serie REDMI Note 17 che arriverà a livello globale. Grazie a quanto condiviso da WinFuture, possiamo dare un’occhiata nel dettaglio a quello che dovrebbe essere il design di REDMI Note 17 Pro Max, il modello di punta che prenderà il posto di REDMI Note 15 Pro+.

Sappiamo dai rumor che lo smartphone potrebbe avere un costo decisamente più alto rispetto a quanto siamo abituati a vedere sulla gamma (si parla di 599 euro per la versione da 8-256 GB): in base a quanto sappiamo finora, REDMI Note 17 Pro Max dovrebbe arrivare con un display OLED da 6,83 pollici, il SoC Qualcomm Snapdragon 6 Gen 5 affiancato a 8 o 12 GB di RAM e a un massimo di 512 GB di memoria interna, una doppia fotocamera con sensore principale da 50 MP e sensore ultra-grandangolare da 8 MP, e una enorme batteria al silicio-carbonio da 9210 mAh (con ricarica rapida cablata da 100 W).

In queste ore sono state condivise diverse immagini, che dovrebbero ritrarre le varie colorazioni di REDMI Note 17 Pro Max (nero, verde e rosa/viola, mentre manca la presunta versione bianca) e che vanno a “confermare” quanto visto nei giorni scorsi: vista la tipologia di sfondi “promozionali” utilizzata, non riusciamo ad apprezzare a pieno l’ottimizzazione dello spazio frontale, ma in alcune immagini possiamo comunque scorgere l’entità dei bordi (che paiono comunque sottili, ma non estremi). I render ci consentono in ogni caso di scoprire lo smartphone da varie angolazioni.

Sul retro troviamo un modulo fotografico che riprende quanto visto sui modelli ufficializzati finora: è caratterizzato da due “oblò” neri nella parte sinistra e dal flash LED sulla parte destra, e prende posto sul lato sinistro. Il resto della scocca è pulito, con il logo REDMI nella solita parte inferiore. I pulsanti sono tutti sul lato destro, mentre carrellino per le SIM e porta USB-C sono posizionati in basso. Le griglie degli speaker sono nella parte inferiore e superiore, lasciando intendere un suono stereo.

REDMI Note 17 Pro Max Rosa/Viola

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REDMI Note 17 Pro Max Verde

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REDMI Note 17 Pro Max Nero

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Non sappiamo ancora quando vedremo la serie REDMI Note 17 in Europa, ma in India il lancio è previsto tra poche ore, il 6 agosto 2026. Rispetto alla scorsa generazione, arrivata in Cina in agosto e solo a dicembre qui da noi, ci aspettiamo un debutto anticipato: continuate a seguirci perché vi terremo aggiornati.

In copertina REDMI Note 15 Pro+