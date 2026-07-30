Sono passate un paio di settimane da quando Xiaomi ha presentato sul mercato di casa i due smartphone che compongono la serie REDMI Note 17. Come di consueto, il produttore cinese lancerà anche su scala globale la nuova generazione della serie Note a marchio REDMI e, dopo i prezzi europei trapelati qualche giorno fa, è tempo di nuove indiscrezioni sul loro conto.

La gamma per il mercato europeo sarà un po’ differente da quella disponibile in Cina e ciò non sorprende, dato che finora abbiamo avuto un rapporto di cinque smartphone (dalle nostre parti) a tre (in Cina). I modelli che arriveranno su scala globale sono quattro e un noto portale ha diffuso le specifiche principali e alcuni render di ognuno di loro. Scopriamo tutti i dettagli.

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Xiaomi sta per lanciare le varianti global dei nuovi REDMI Note

Un nuovo report in “esclusiva” firmato dal portale YTECHB ci permette di scoprire le forme e le specifiche chiave degli smartphone che comporranno la gamma REDMI Note 17 sul mercato internazionale.

Rispetto al mercato cinese, raddoppia il numero di modelli disponibili: da due passiamo a quattro con l’aggiunta dell’inedita variante 4G del modello base e dell’inedito “top di gamma” Pro Max.

In generale, come vedremo di seguito, tutti e quattro i dispositivi rappresentano per certi versi (almeno sulla carta) dei passi indietro rispetto ai predecessori diretti, complice la situazione complessa che sta vivendo il mercato smartphone per via della crisi delle memorie e dell’impennata generale dei costi.

REDMI Note 17 mantiene le varianti 4G e 5G

Partiamo da REDMI Note 17, il modello base della gamma che su scala globale verrà proposto (come sempre) in versione 4G/LTE e in versione 5G. Le dimensioni e il peso saranno comparabili con la controparte cinese (aumenta leggermente lo spessore).

In entrambe le varianti, lo smartphone potrà vantare un display AMOLED da 6,99 pollici con risoluzione Full HD+ (1.080 x 2.396 pixel), refresh rate a 120 Hz e vetro Gorilla Glass 7i di Corning a protezione del pannello.

Capitolo fotocamere, rimane il solo sensore principale da 50 megapixel (con apertura f/1.8) a portare avanti la baracca; frontalmente, invece, sarà presente una fotocamera da 16 megapixel.

Sotto al cofano avremo in entrambe le varianti un SoC targato Qualcomm: sulla variante 4G/LTE avremo lo Snapdragon 6s 4G Gen 2, affiancato da 4, 6 o 8 GB di RAM e da 128 o 256 GB di spazio di archiviazione; sulla variante 5G avremo lo Snapdragon 4 Gen 4, affiancato da 6 o 8 GB di RAM e da 128 o 256 GB di spazio di archiviazione. Il comparto connettività sarà completo ma non attualissimo.

L’alimentazione sarà affidata a una batteria da 7.700 mAh (appena 300 mAh in meno della controparte cinese) con supporto alla ricarica cablata a 45 W. A chiudere il pacchetto troveremo HyperOS 3 su base Android 16. REDMI Note 17 arriverà in tre colorazioni (Celestial Purple, Sky Teal e Black) e potrà vantare la certificazione IP65.

REDMI Note 17 Pro rimane solo in variante 5G

Un gradino più in alto si collocherà REDMI Note 17 Pro che, rispetto alle abitudini solite del produttore cinese, dovrebbe arrivare nella sola variante 5G e sostanzialmente riprendere la controparte cinese (anche per dimensioni e peso), anche se con qualche differenza già nelle colorazioni (Sky Blue, Black, Satin Orange, Purple).

Frontalmente rimane il display AMOLED da 6,83 pollici con risoluzione 1,5k (1.280 x 2.772 pixel), luminosità di picco a 3.500 nit, frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz e protezione fornita dal vetro Gorilla Glass Victus 2.

Anche il SoC sarà lo stesso della variante cinese: parliamo dello Snapdragon 6s Gen 4 di Qualcomm, affiancato da 6, 8 o 12 GB di memoria RAM (LPDDR4X) e da 128 GB (UFS 2.2) o 256/512 GB (UFS 3.1) di spazio di archiviazione.

Una differenza (in meglio) con la controparte cinese la registriamo al posteriore: a fare compagnia al sensore principale da 50 megapixel non avremo un sensore ausiliario ma un ben più utile sensore ultra-grandangolare da 8 megapixel. Resta la fotocamera frontale da 16 megapixel.

A completare il pacchetto troviamo una batteria al silicio-carbonio da 8.340 mAh (quasi 700 mAh meno capiente di quella della controparte cinese) con supporto alla ricarica rapida a 67 W e le certificazioni IP66, IP68, IP69 e IP69K per la resistenza agli agenti esterni (polvere e acqua).

REDMI Note 17 Pro Max raccoglierà l’eredità dei vecchi “Pro+”

Il modello di punta della gamma, naturale erede di REDMI Note 15 Pro+, sarà l’inedito REDMI Note 17 Pro Max. Si tratta di un modello che offrirà specifiche più interessanti, soprattutto su alcuni comparti, rispetto al modello Pro con il quale condivide le dimensioni generali e, grosso modo, anche il peso.

Lo smartphone, che arriverà nelle colorazioni Black, Purple, Cloud Blush e Green, sarà spinto dal SoC Snapdragon 6 Gen 5 di Qualcomm, affiancato da 8 o 12 GB di memoria RAM (LPDDR5X), da 128 GB (UFS 3.1) o 256/512 GB (UFS 4.0) di spazio di archiviazione e da un comparto connettività che risulta il più completo e recente della gamma (anche se con qualche defezione, ad esempio il Wi-Fi 6e, rispetto al predecessore diretto).

Il comparto fotografico posteriore è il medesimo che troveremo sul modello Pro, in configurazione 50 megapixel (principale) + 8 megapixel (ultra-grandangolare): il produttore cinese ha quindi rimosso il sensore principale da 200 megapixel presente sul modello di precedente generazione. La fotocamera frontale, invece, è da 32 megapixel.

REDMI Note 17 Pro Max sarà il punto di riferimento della gamma anche per quanto concerne la batteria: il report parla di un’unità al silicio-carbonio con 9.210 mAh di capacità e il supporto alla ricarica rapida a 100 W.

Quando arriveranno i prossimi REDMI Note?

La gamma REDMI Note 17 destinata al mercato globale dovrebbe fare il suo debutto a brevissimo, secondo il report del portale YTECHB: ciò rappresenta un cambio di rotta importante per Xiaomi che, finora, ha lasciato trascorrere alcuni mesi prima di lanciare i modelli al di fuori del mercato di casa.

In India il lancio è già stato fissato per il 6 agosto 2026 e nello stesso periodo potremmo avere anche il lancio global. Capitolo prezzi, che come anticipato in apertura sono trapelati qualche giorno fa, dovrebbero esserci brutte sorprese con importanti rincari su tutta la linea: