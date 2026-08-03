La serie OPPO Reno16 si allarga ulteriormente in Italia: dopo Reno16, Reno16 Pro e Reno16 FS, arriva anche da noi OPPO Reno16 F, modello che era stato ufficializzato in versione global alla fine di giugno. Il nuovo smartphone Android è pensato per rendere l’esperienza creativa della gamma accessibile a un pubblico ancora più ampio: scopriamo tutti i dettagli, compresi prezzo e offerte di lancio.

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OPPO Reno16 F arriva in Italia e completa la gamma

A fine giugno OPPO ha presentato a livello internazionale la sua serie Reno16, composta da quattro modelli (Reno16, Reno16 Pro, Reno16 FS e Reno16 F), ma all’inizio di luglio in Italia ne sono arrivati solo tre. Quest’oggi la gamma si va a completare anche qui da noi con OPPO Reno16 F 5G, che vuole rafforzare la proposta del marchio per accompagnare una generazione che usa lo smartphone non solo per comunicare, ma anche per esprimere il proprio stile e raccontare ogni giorno in modo personale.

Il nuovo modello mantiene gli elementi caratteristici della serie, con 3D Pop Planet Design nella versione Pop White (una lavorazione 3D della cover posteriore). Sostanzialmente si tratta di uno smartphone quasi identico a Reno16 FS, ma dotato di una memoria interna meno generosa: Reno16 F condivide praticamente l’intera scheda tecnica con quest’ultimo, e si differenzia per la presenza di 256 GB di storage invece di 512 GB (UFS 3.1 in entrambi i casi).

A bordo troviamo infatti uno schermo AMOLED da 6,57 pollici a risoluzione Full-HD+ con refresh rate variabile fino a 120 Hz, il SoC MediaTek Dimensity 7300 5G abbinato a 8 GB di RAM, una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 MP con OIS, teleobiettivo per ritratti da 50 MP con zoom ottico 3,5x e sensore ultra-grandangolare da 8 MP, e una fotocamera anteriore ultra-grandangolare da 50 MP. La batteria rimane da 6500 mAh, con ricarica rapida cablata SUPERVOOC da 45 W.

Le specifiche tecniche di OPPO Reno16 F: display AMOLED da 6,57 pollici a risoluzione Full-HD+ con refresh rate fino a 120 Hz

SoC MediaTek Dimensity 7300 5G a 4 nm

8 GB di RAM LPDDR4X e 256 GB di memoria interna UFS 3.1

di memoria interna UFS 3.1 tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 MP (con OIS), ultra-grandangolare da 8 MP e teleobiettivo da 50 MP con zoom ottico 3,5x e OIS

connettività 5G dual SIM (con supporto eSIM), Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, NFC, GPS, USB-C

certificazioni IP68, IP69 e IP69K

batteria da 6500 mAh con ricarica cablata da 45 W

sistema operativo: ColorOS 16 con Android 16

dimensioni e peso: 158,16 x 74,93 x 8,44/8,58 mm, 194/196 g

Per ulteriori dettagli potete consultare la scheda tecnica completa di OPPO Reno16 F

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A bordo c’è la ColorOS 16 basata su Android 16: oltre agli strumenti intelligenti come AI Snap Key e AI Mind Space, integra funzionalità creative come Pop Cam, AI Remix Collage, Popout 2.0, 4K Auto Straighten Video e Dual View Video 2.0, pensate per rendere più immediata e personale la creazione di foto e video.

Prezzo e offerte di lancio del nuovo smartphone

OPPO Reno16 F è disponibile all’acquisto in Italia a partire da oggi, 3 agosto 2026, nelle colorazioni Pop White e Purple Black: il prezzo consigliato è di 699,99 euro, ma in occasione del lancio viene proposto in sconto a 599,99 euro, sia su oppostore.it sia presso i principali rivenditori. Con l’aggiunta di 3,99 euro, sul sito è possibile acquistare anche cover, power bank e OPPO Enco Buds3 Pro.

Nel frattempo proseguono le proposte dedicate al resto della serie: OPPO Reno16 e Reno16 Pro sono disponibili per tutto agosto a 749,99 euro e 899,99 euro, con bundle dedicati da 9,99 euro, mentre Reno16 FS viene proposto a 649,99 euro fino al 16 agosto e a 599,99 euro dal 17 al 30 agosto, con un bundle composto da cover e caricabatterie a 3,99 euro.