Abbiamo visto che la serie OPPO Reno16 ha portato diverse novità software, e tra le più interessanti spicca la piattaforma integrata di strumenti creativi: questa porta editing, composizione e personalizzazione dei contenuti direttamente all’interno dell’app Foto. Scopriamola più nel dettaglio.

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Tanti strumenti creativi integrati per la serie OPPO Reno16

La serie OPPO Reno16 è stata presentata in Italia a inizio luglio ed è composta da tre modelli, OPPO Reno16, Reno16 Pro e Reno16 FS. Come abbiamo visto, i nuovi smartphone Android di OPPO hanno portato un rinnovato design con tecnologia 3D HoloVerse, un comparto fotografico migliorato e votato alla creatività, batterie ad alta capacità e diverse funzionalità basate sull’intelligenza artificiale.

Tra queste troviamo una piattaforma integrata di strumenti creativi che porta editing, composizione e personalizzazione dei contenuti direttamente all’interno dell’applicazione Foto. Il fulcro della rinnovata esperienza è AI Remix Collage, una funzione che consente di combinare foto, Motion Photo e video in collage animati; sfruttando AI Motion Cutout, può estrarre automaticamente i soggetti dalle immagini e dai filmati e trasformarli in elementi dinamici riutilizzabili nelle composizioni.

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I nuovi strumenti includono poi Popout 2.0, che amplia le possibilità creative consentendo ai soggetti di uscire dalla cornice in più direzioni e generando effetti visivi più dinamici, e Pop Cam, che introduce una modalità di scatto che applica stili fotografici ispirati alle fotocamere rétro (direttamente in fase di acquisizione). Inoltre, il nuovo hub Create riunisce tutte le funzionalità creative in un’unica interfaccia ottimizzata, con l’intento di velocizzare e rendere più efficiente il flusso di lavoro, tra cattura, modifica e condivisione.

Uno dei vantaggi di tutto questo è l’immediatezza: la serie OPPO Reno16 offre infatti strumenti avanzati direttamente sullo smartphone, senza che l’utente debba andare a scaricare applicazioni esterne o affidarsi ad altre piattaforme. Vi ricordiamo che i dispositivi della serie sono già disponibili all’acquisto in Italia: fino al 31 luglio 2026 potete approfittare delle offerte di lancio, che prevedono sconti tra i 150 e i 200 euro e non solo.