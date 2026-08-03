Durante il Google I/O 2026, Google ha ufficialmente dato il via alla (propria) era dell’IA agentica, presentando Gemini Intelligence e Gemini Spark come agenti in grado di compiere azioni al posto dell’utente.

L’assistente potenziato dall’intelligenza artificiale del colosso di Mountain View, tuttavia, consente agli utenti di creare e gestire agenti IA ma questa possibilità è limitata agli utenti Google Workspace Business ed Enterprise e nella versione Web dell’assistente. In futuro, ciò potrebbe cambiare e questa possibilità potrebbe essere estesa alla versione mobile dell’assistente e persino a tutti gli utenti. Scopriamo i dettagli.

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La creazione di agenti IA è attesa nell’app mobile di Gemini

Analizzando la versione 17.45.14 beta di App Google, casa delle funzioni IA del colosso di Mountain View sui dispositivi Android, il noto insider AssembleDebug ha scoperto un’altra novità in lavorazione nell’app di Gemini che affianca le due di cui vi abbiamo parlato poche ore fa, ovvero la personalizzazione del Riepilogo giornaliero e la possibilità di gestire le skill di Gemini Spark.

Nello specifico, pare che Google stia mettendo a punto un’opzione chiamata Nuovo agente che verrà collocata nella barra laterale dell’app dell’assistente, subito sotto alle “Chat recenti”: questa opzione, come è logico ipotizzare, permetterà agli utenti di creare nuovi agenti IA (via Android Authority).

A differenza di quanto è possibile fare attualmente con la versione Web (ma solo per i clienti Workspace), dove sono gli utenti a descrivere un’attività personalizzata, l’opzione prevista per la versione mobile dell’app dovrebbe proporre una scelta tra cinque modelli predefiniti:

Family coordinator – aiuto nella pianificazione delle faccende domestiche e nella condivisione degli eventi e delle attività con gli altri membri della famiglia. Tutor – aiuto nello studio, nei compiti a casa, nella creazione dei quiz e nel monitoraggio dei progressi di apprendimento. Group organizer – aiuto nella gestione di gite o incontri con più partecipanti. Marketing agent – aiuto con i post sui social media, con le newsletter, con le campagne di marketing e con altre attività per spingere i prodotti. Finance agent – aiuto nel monitoraggio e nella gestione delle spese, ricezione di promemoria sulle scadenze di pagamento (ad esempio delle bollette).

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Non è ancora chiaro se l’app mobile di Gemini possa includere la possibilità di creare un vero e proprio agente IA personalizzato o se si limiterà a offrire la possibilità di creare agenti da questi modelli predefiniti, lasciando la versione completa di questa potenzialità all’app Web. Considerando la natura “personale” di questi modelli, inoltre, è logico supporre che la funzione possa essere estesa anche agli utenti consumer.

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Come aggiornare l’app dell’assistente Made by Google

Gemini è disponibile ufficialmente in Italia sia come Web App (al sito https://gemini.google.com/app) che come “app” per dispositivi Android (è sempre parte di app Google, alla pari di Google Assistant), con la pagina dell’app sul Google Play Store che è raggiungibile tramite il badge sottostante.

Al netto del collegamento alla funzionalità è bene verificare che sul vostro dispositivo sia installata la più recente versione di App Google che corrisponde al vero “contenitore” dell’assistente basato sull’intelligenza artificiale del colosso di Mountain View (ma anche della AI Mode): per farlo, basterà effettuare un tap sul badge sottostante e, ancora, su “Aggiorna” nel caso in cui venisse segnalata la presenza di un aggiornamento.