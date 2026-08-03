Sono passati poco meno di tre mesi da quando Google ha iniziato a testare alcune novità per la ricerca vocale su App Google per i dispositivi Android, con l’obiettivo di riorganizzare le funzioni già esistenti in modo che gli utenti possano trovarle tutte nello stesso posto.

Sembra che nel corso del weekend il colosso di Mountain View abbia effettivamente iniziato a distribuire queste novità, sempre affidandosi al solito (e graduale) rilascio lato server. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

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Su App Google arriva un nuovo look per la ricerca vocale

Stando a quanto riportato dai colleghi di 9to5Google, Google ha iniziato a distribuire la nuova esperienza utente con la ricerca vocale sui dispositivi Android che si pone come evoluzione ulteriore di quella introdotta nel mese di gennaio.

Finora, effettuando un tap sull’icona a forma di microfono dal widget di Ricerca Google o dalla barra di ricerca di App Google, gli utenti accedevano a una ricerca vocale “classica” in cui il testo dettato dall’utente veniva semplicemente trascritto; in alternativa, è possibile selezionare il pulsante per effettuare la ricerca di un brano musicale (posto in basso).

Come cambia l’interfaccia utente

Come potrete notare dalle immagini della galleria sottostante, la nuova esperienza utente con la ricerca vocale, invece, prevede un’interfaccia molto simile a quella di Google Lens.

La schermata d’ascolto propone in basso una barra flottante per la selezione della modalità di ricerca tra: Ricerca, AI Mode, Ricerca Live e Brano. Nel primo caso, subito sotto alla dicitura “In ascolto…”, invece del volto stilizzato, è presente una forma d’onda a quattro barre, con la trascrizione che appare nella parte superiore man mano che l’utente parla.

Nel caso della AI Mode, subito sotto aver finito la dettatura l’utente deve selezionare il pulsante con la freccia per andare oltre; il pulsante “Arresta” (quello con il quadrato), invece, porta a una schermata che consente di effettuare modifiche alla query di ricerca. Le opzioni Ricerca Live e Brano mantengono la stessa interfaccia utente disponibile in precedenza.

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La nuova esperienza utente con la ricerca vocale su App Google è attualmente in fase di distribuzione graduale e ha già raggiunto i primi beta tester: immaginiamo che, nelle prossime settimane, questa novità possa raggiungere tutti i beta tester prima dell’espansione anche alla versione stabile di App Google.

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Come scaricare o aggiornare App Google

App Google si trova già pre-installata di default su tutti gli smartphone Android dotati dei servizi Google. Vediamo quindi come procedere al suo aggiornamento: per farlo, come di consueto, basterà rivolgersi al Google Play Store (la pagina dell’app è raggiungibile attraverso il badge sottostante) ed effettuare un tap su “Aggiorna” nel caso in cui sia disponibile un aggiornamento.

Qualora vogliate invece provare in anteprima le nuove funzionalità che Big G introdurrà all’interno della sua app di ricerca, è possibile registrarsi al programma beta attraverso la pagina dedicata: terminata la registrazione, l’app riceverà gli aggiornamenti in beta.