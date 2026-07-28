L’intelligenza artificiale viene spesso associata al tempo trascorso davanti a uno schermo, ma Google vuole provare a cambiare prospettiva. AI Mode, la modalità di ricerca basata sull’intelligenza artificiale di Google Ricerca, può infatti aiutare gli utenti a organizzare attività ed esperienze da vivere nel mondo reale, dalla ricerca di un corso di tennis alla scelta dell’attrezzatura per un’escursione, passando per eventi, giochi da tavolo e cene con gli amici.

La tendenza è del resto evidente, le ricerche relative a lezioni di tennis per adulti, corsa in montagna, escursionismo e gruppo di corsa sono aumentate nel corso dell’anno; anche le ricerche legate alla disconnessione digitale sono in crescita, come disintossicarsi dal digitale, per esempio, è aumentata del 110% dall’inizio dell’anno.

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AI Mode vuole trasformare le ricerche in esperienze offline

L’idea di Google è utilizzare l’intelligenza artificiale non soltanto per rispondere alle domande, ma anche per semplificare l’organizzazione delle attività; AI Mode può combinare informazioni, preferenze e, in alcuni casi, dati provenienti da altri servizi Google per offrire suggerimenti più pertinenti.

Trovare corsi compatibili con i propri impegni

Chi vuole iniziare una nuova attività può chiedere ad AI Mode di trovare corsi o lezioni per principianti nelle vicinanze, specificando anche le proprie esigenze; per esempio, è possibile chiedere dove iniziare a giocare a tennis e quali corsi siano facilmente raggiungibili.

Grazie a Personal Intelligence inoltre, è possibile collegare in modo sicuro alcune app Google. Collegando Google Calendar, AI Mode può tenere conto degli impegni già presenti in agenda e suggerire attività compatibili con la propria disponibilità.

Trovare l’attrezzatura giusta

AI Mode può aiutare anche nella scelta dell’attrezzatura necessaria per le attività all’aperto, è possibile per esempio chiedere di trovare scarponi da trekking economici con un buon supporto per la caviglia, ottenendo suggerimenti basati sulle caratteristiche indicate.

Aggiungendo vicino a me o nelle vicinanze, la ricerca può inoltre concentrarsi sui negozi della zona e sulla disponibilità dei prodotti. Google indica anche la possibilità di chiedere ad AI Mode di contattare i negozi vicini per verificare se l’articolo desiderato è disponibile (funzione al momento disponibile solo negli Stati Uniti).

Migliorare le proprie strategie con Canvas

Per chi si sta avvicinando ai giochi da tavolo, AI Mode può essere utilizzato insieme a Canvas per creare guide personalizzate. Un giocatore di scacchi che conosce già le regole, per esempio, può chiedere di preparare una guida con strategie semplici da ricordare e utilizzare durante le partite con gli amici.

Canvas può anche essere utilizzato per creare una simulazione di gioco contro il computer, così da mettere in pratica quanto imparato.

Cercare e prenotare biglietti per gli eventi

AI Mode può anche aiutare chi vuole partecipare a un concerto, a una manifestazione sportiva o a un altro evento dal vivo; è sufficiente indicare il tipo di evento, il budget disponibile e il numero di biglietti desiderati.

Google creerà una selezione di opzioni compatibili con le richieste, dopodiché sarà possibile completare la prenotazione sulla piattaforma preferita.

Creare un invito per una cena con Canva

Infine, AI Mode può essere utilizzato per organizzare una cena o una festa con gli amici, collegando Canva a Google Ricerca è possibile chiedere di trasformare una semplice idea in un invito personalizzato.

Una richiesta come quella relativa a un volantino moderno e minimalista per una festa organizzata tra due settimane permette a Canva di generare un design modificabile direttamente nei risultati di ricerca. L’utente potrà poi aggiungere gli ultimi dettagli in Canva oppure scaricare e condividere il risultato.

Con queste funzioni, Google vuole quindi dare ad AI Mode un ruolo che va oltre la semplice ricerca di informazioni; l’intelligenza artificiale può occuparsi della parte organizzativa, lasciando all’utente più tempo per dedicarsi all’esperienza vera e propria, che si tratti di praticare sport, partecipare a un concerto o trascorrere una serata con gli amici.