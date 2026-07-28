Organizzare la cena perfetta è un’arte e, come tale, può essere tanto stimolante quanto faticoso da mettere in piedi. Anche a chi piace ricevere ospiti, districarsi tra logistica, menu da ideare e tavole da apparecchiare può risultare obiettivante stressante.

Fortunatamente, Google stessa spiega che la Ricerca Google può dare una mano, e lo fa proprio grazie a Nano Banana, il modello per la generazione di immagini che Google ha già esteso a Ricerca, Discover e NotebookLM, e che nelle scorse settimane era stato aggiornato con Nano Banana 2 Lite per rendere ancora più rapida la creazione di contenuti visivi.

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La socialità è un argomento sempre più cercato

Dai suoi dati Google fa sapere che sempre più persone stanno cercando modi per ritrovarsi di persona con gli altri, e anche le ricerche legate alle cene tra amici stanno crescendo di conseguenza.

Le persone si rivolgono alla Ricerca per trovare ispirazione, assistenza nella pianificazione pratica e molto altro: tra le domande più cercate quest’anno sul tema “dinner party” figurano “cos’è una cena a rotazione“, “come apparecchiare la tavola per una cena” e “cosa indossare a una cena tra amici“.

Il “mahjong dinner party” è stato uno dei temi in maggiore crescita nell’ultimo mese, mentre tra le ricerche più in rialzo compaiono anche “come tenere calda la pasta per una cena” e “ricette eleganti di pollo per una cena”, oltre a “come organizzare un cocktail party” e “come organizzare una festa in giardino”.

Con i più recenti strumenti di ricerca basati sull’intelligenza artificiale, Google offre ancora più modi per rendere le proprie cene più godibili e curate. Di seguito ecco le principali funzioni che la Ricerca mette a disposizione, spiegate da Google stessa.

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Visualizzare la tavola con Nano Banana

Metà del divertimento nell’organizzare una cena sta nell’ideare decorazioni e allestimenti belli e a tema per preparare il terreno al pasto.

Per qualche suggerimento su come trasformare il proprio spazio, si può ricorrere a Nano Banana all’interno della Modalità AI della Ricerca, per visualizzare in anteprima come potrebbe apparire la propria tavola.

Scoprire il menu perfetto

Il pasto è il fulcro di ogni cena, ma costruire un menu originale capace di sorprendere e deliziare gli ospiti può essere complicato e potrebbe richiedere molto tempo per scegliere i piatti giusti e metterli insieme.

La Modalità AI può aiutare a trovare temi culinari o a fare brainstorming sulle opzioni di menu più adatte all’atmosfera della propria festa. Ora è disponibile anche una nuova visualizzazione grafica nella Modalità AI, pensata per scoprire più facilmente i piatti proposti dai creator di ricette: cercando una ricetta, compariranno link in evidenza in cima alle risposte, con immagini e dettagli utili come il nome del creator, le valutazioni della ricetta e il numero di ingredienti.

Una volta scelti i piatti, si può chiedere alla Modalità AI di consigliare le bevande più adatte. Per esempio, chiedendo “Mi serve aiuto con gli abbinamenti bevande per la mia cena. Cosa dovrei comprare che si abbini bene con il salmone al miso? Servirò anche un tagliere di formaggi“, si ottengono diversi consigli su cosa acquistare e sul perché quella scelta si sposi bene con il menu.

Collegare le proprie app preferite per playlist e non solo

Ora che è possibile collegare direttamente alcune delle proprie app preferite alla Ricerca, si può migliorare l’atmosfera della propria cena. Per esempio, si può usare la Modalità AI per curare una playlist in linea con il tema della serata, salvarla istantaneamente su YouTube Music e premere play.

Progettare un menu che rispecchi il proprio stile

Insomma, un menu ben progettato dall’inizio alla fine può dare un tocco di grande cura all’intera cena e, come spiega Google, con Nano Banana nella Modalità AI, è possibile anche progettare un menu da stampare o condividere in pochi secondi.

Si può provare a chiedere: “Sto preparando un antipasto di caprese, seguito da pollo alla piccata come piatto principale e tiramisù come dessert. Potresti visualizzare un menu che posso stampare e mettere in tavola?“.

Dalla creazione del menu alla scoperta del piatto perfetto da servire, la Ricerca può occuparsi del lavoro più pesante nella preparazione della cena, lasciando più spazio per godersi la compagnia dei propri ospiti.