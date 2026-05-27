Una notizia che per molti aspetti va in controtendenza con quanto emerso nelle ultime settimane. Amazon, infatti, non dirà addio ad Android per il sistema operativo per i dispositivi Fire TV. Questa, infatti, sembrava la direzione che il colosso statunitense era intenzionato a prendere quando era emersa la decisione di puntare su Vega OS come sistema operativo proprietario per i dispositivi Fire TV Stick.

Ora invece, con la pubblicazione della documentazione tecnica di Fire OS 16 sul portale dedicato agli sviluppatori, Amazon conferma che Android c’è e che sta lavorando alla versione basata sulle release più recenti del sistema operativo di Google.

Sebbene non si tratti ancora di un lancio commerciale, la comparsa della documentazione ufficiale è il segnale inequivocabile che il sistema è in fase di sviluppo avanzato e che Android rimane una componente centrale nella strategia di Amazon.

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Cosa sappiamo su Fire OS 16

La documentazione pubblicata da Amazon chiarisce gli elementi tecnici fondamentali del nuovo sistema operativo. Fire OS 16 incorpora aggiornamenti provenienti sia da Android 15 (API level 35) sia da Android 16 (API level 36), la versione più recente del sistema operativo di Google, rilasciata stabilmente nelle scorse settimane. La scelta di consolidare due cicli di aggiornamento Android in un’unica release è una prassi già adottata in passato da Amazon. Fire OS 14, per esempio, era basato su Android 14 (API level 34), Android 13, Android 12L e Android 12. Con Fire OS 16 l’azienda compie però un salto generazionale più rapido del previsto, agganciandosi direttamente alla versione Android più recente disponibile.

La documentazione specifica anche che alcuni dispositivi Fire TV più datati rimarranno su versioni precedenti di Fire OS, senza ricevere l’aggiornamento al nuovo sistema. Per il momento non sono stati comunicati né una data di rilascio commerciale né un elenco di dispositivi compatibili.

Va anche ricordato che più di un anno fa Amazon aveva pubblicato la documentazione relativa a Fire OS basato su Android 14, confermando che l’attuale gamma di tablet, chiavette e smart TV non sarebbe stata l’ultima a utilizzare un sistema operativo derivato da Android.

Una strategia su due binari

L’annuncio di Fire OS 16 va letto nel contesto della doppia strategia che Amazon sta portando avanti in parallelo. Un portavoce dell’azienda ha confermato che Vega OS non è pensato per sostituire Fire OS, ma per “estenderlo”, precisando che Amazon è “un’azienda multi-OS” e che “Fire OS non andrà da nessuna parte”.

I due sistemi hanno caratteristiche e destinazioni d’uso differenti. Vega OS è basato su Linux anziché su AOSP, il che rende difficile il sideloading per gli utenti comuni, ed è progettato per offrire un’esperienza fluida anche su hardware di fascia bassa con memoria ridotta. Secondo alcuni osservatori, Vega OS rappresenterebbe anche una sorta di “polizza assicurativa” contro Google in quanto Fire OS dipende dall’Android Open Source Project e un’eventuale restrizione sul codice open source potrebbe creare problemi ad Amazon.. Fire OS, al contrario, resta ancorato all’ecosistema Android, garantendo la compatibilità con le applicazioni esistenti e la familiarità dell’interfaccia per gli utenti più esperti.

Quando arriverà Fire OS 16

Amazon non ha comunicato una data di rilascio per Fire OS 16, né ha specificato su quali dispositivi sarà disponibile. Facendo riferimento a quanto accaduto in passato è plausibile pensare che i primi dispositivi Fire TV con il nuovo sistema operativo a bordo arrivino sul mercato nel corso del 2027. Resta anche da chiarire se Fire OS 16 sarà distribuito esclusivamente sulle smart TV (come avvenuto con Fire OS 14) oppure se riguarderà anche le chiavette e i tablet dell’azienda. Quello che è certo è che Amazon non ha intenzione di abbandonare Android nel breve periodo.