Circa un anno fa erano trapelate alcune indiscrezioni secondo cui Amazon stesse pianificando l’abbandono del sistema operativo Android per i dispositivi Fire TV, trasformando Fire OS in un sistema operativo proprietario.

Ammesso che ci sia qualcosa di vero in tali voci, nelle ultime ore è arrivata una conferma ufficiale che fa slittare l’eventuale cambio di natura per il istema operativo che alimenta smart TV e tablet del colosso dell’e-commerce: Amazon sta sviluppando un aggiornamento basato su Android 14 per il proprio sistema operativo che debutterà con i futuri modelli di Fire TV.

Amazon Fire TV: in sviluppo, il nuovo OS basato su Android 14

Dispositivi come i più recenti Echo Show 5 ed Echo Spot di Amazon, sfruttano un sistema operativo chiamato Vega OS che, si diceva, avrebbe presto sostituito Android anche a bordo degli altri dispositivi. Il lancio di Echo Show 21 e della nuova generazione di Echo Show 15, dispositivi che possono essere sfruttati anche come Fire TV, ha smentito questo passaggio: essi eseguono ancora il Fire OS basato su Android (di fatto, attualmente Fire OS è un fork di Android, più precisamente una versione modificata di Android 11).

Sul portale dedicato agli sviluppatori, Amazon ha pubblicato una nuova documentazione chiamata “Sviluppo per dispositivi Amazon Fire TV con sistema operativo Android 14” che fa riferimento a qualcosa che non è ancora stato rilasciato: ciò conferma che l’attuale gamma di tablet, chiavette e smart TV del colosso dell’e-commerce non sarà l’ultima a utilizzare un sistema operativo basato sul sistema operativo del robottino verde.

Una cosa particolare che si può evincere dalla sopra-citata documentazione, è che Amazon smette di diferirsi al sistema operativo come “Fire OS basato su Android 14” ma, più semplicemente, si riferisce ad esso come “Fire TV basato su Android 14”.

Mettendo tutto insieme, anche le vecchie voci anticipate in apertura, il colosso dell’e-commerce potrebbe aver deciso di “riservare” il nome Fire OS a un futuro sistema operativo di derivazione Vega OS, magari qualcosa di più “semplice” (con funzionalità e supporto ridotti) che potrebbe trovare posto sui dispositivi Fire TV di fascia bassa.

Sarà un sistema operativo a 64 bit, gli sviluppatori possono già testarlo

Tornando al discorso Fire TV con Android 14, tutti i modelli lanciati con questo sistema operativo funzioneranno esclusivamente in modalità a 64 bit (anche le app dovranno essere a 64 bit per essere eseguite): ciò implica maggiori risorse rispetto a oggi, dove la maggior parte dei dispositivi di streaming esegue sistemi operativi (basati su Android) a 32 bit (pur possedendo hardware a 64 bit).

Gli sviluppatori possono già testare il funzionamento delle proprie app sul nuovo sistema operativo (basato su Android 14) tramite dei dispositivi Fire TV “virtuali”: sul portale degli sviluppatori, è stata aggiunta tutta la documentazione del caso.

In conclusione, ricordiamo che a fine mese si terrà un evento targato Amazon il cui focus dovrebbe essere l’intelligenza artificiale: potrebbe infatti essere svelata la tanto attesa nuova versione dell’assistente Alexa.