Il Google Pixel Tablet, lanciato dal colosso di Mountain View nel 2023, avrebbe dovuto rappresentare il grande ritorno dell’azienda statunitense nel segmento dei tablet con ampio display ma, a quanto pare, le cose non sono andate come sperato dal produttore.

Nel 2024, infatti, Google ha deciso di rinunciare alla produzione di un suo successore e Google Pixel Tablet è pertanto rimasto sul mercato, almeno sino a questo momento.

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Per Google Pixel Tablet è finita

Da un po’ di tempo Google Pixel Tablet era esaurito sullo store ufficiale del colosso di Mountain View ma era comunque presente una pagina dedicata a tale device, che negli ultimi giorni è invece stata rimossa.

Se si prova ad accedere alla pagina di questo dispositivo, si viene reindirizzati alla homepage dello Store e la sezione “Tablet” è inoltre scomparsa dai menu del sito, dal quale è quindi stata eliminata di fatto tutta la categoria.

Questa modifica riguarda le versioni di Google Store dei vari Paesi nei quali il tablet era in vendita e ciò suggerisce che il colosso di Mountain View abbia semplicemente deciso che l’avventura di tale dispositivo è giunta al capolinea, rinunciando alla possibilità di continuare a commercializzarlo.

C’è da precisare che sullo store ufficiale sono ancora presenti alcuni accessori pensati per tale device, come ad esempio la base di ricarica con altoparlante e il case, probabilmente destinati a chi già possiede il tablet (così da non fare mancare il supporto a chi ha deciso di acquistarlo).

Dato che i progetti per il successore di tale tablet al momento sono stati sospesi, pare che il colosso di Mountain View abbia deciso di dedicarsi ad altri settori.