MediaWorld ha lanciato in queste ore una nuova promozione NO IVA che coinvolge tantissimi prodotti del suo catalogo online. Come già capitato altre volte, Amazon ha deciso di “rispondere” alla nota catena e di pareggiare alcune delle offerte più interessanti: andiamo a scoprire una selezione di prodotti in sconto su Amazon allo stesso prezzo, tra smartphone, smartwatch, cuffie wireless e non solo.
Amazon pareggia il NO IVA MediaWorld e propone diversi sconti sulla tecnologia
Il nuovo NO IVA di MediaWorld mette a disposizione lo scorporo dell’IVA su tantissimi prodotti tech, riservato ai possessori di una carta MW Club associata al profilo: consiste in un sconto del 18,04% sul prezzo indicato sul sito (o in negozio), eventualmente da sommare ad altri sconti già proposti.
L’iniziativa della catena è disponibile solo fino al 26 ottobre 2025, salvo esaurimento scorte, di conseguenza è probabile che le proposte di Amazon possano durante altrettanto, sempre tenendo conto delle scorte disponibili. Non è la prima volta che il colosso dell’e-commerce decide di pareggiare i prezzi in offerta di alcuni negozi “rivali”, ma naturalmente questo non può che far comodo a chi è alla ricerca dei prezzi migliori.
Abbiamo selezionato per voi alcune delle offerte più interessanti a disposizione in queste ore su Amazon: tutte possono contare sullo stesso prezzo proposto da MediaWorld (alcune con ribassi direttamente al check-out), ma potreste trovare le prime più comode per spese di spedizione o velocità di consegna (in particolare se siete abbonati Amazon Prime).
-34%
Xiaomi 15 (Smartphone), 12+256GB, Verde, Lenti Leica Summilux, Fotocamera principale Leica da 50MP, Batteria da 5.240mAh, Ricarica HyperCharge da 90W, HyperAI (Caricabatterie non incluso)
-18%
Nothing Phone (3a) Pro 256 GB – smartphone con fotocamera con periscopio da 50 MP, Ultra zoom 60x, ricarica rapida a 50W e 6.77” Display AMOLED flessibile FHD+ – Grigio
Nothing Phone (3a) 256 GB – smartphone con fotocamera anteriora da 32 MP, Ultra zoom 30x, ricarica rapida a 50W e 6.77” Display AMOLED flessibile FHD+ – Nero
-18%
Nothing Phone (3a) 128 GB – Handy mit Essential Space, 50-MP-Hauptkamera, 32-MP-Frontkamera, 30-facher Ultra-Zoom, 8 GB RAM, Langer Akkulaufzeit und 6,77 Zoll Flexibles FHD+ AMOLED-Display – Schwarz
-16%
Amazfit T-Rex 3 Pro Smartwatch Outdoor 48mm Display AMOLED in Zaffiro, Ghiera in Titanio, GPS Dual Band, Mappe Offline, 25 Giorni di Autonomia, Torcia Integrata, 10 ATM, 180+ Modalità Sport
-16%
Amazfit Balance 2 Smartwatch 47mm, AMOLED 1,5”, Mappe Offline, GPS Dual Band, 21 Giorni Batteria, Oltre 170 Modalità Sportive, HYROX e Golf, Allenamento di Forza, Cardio & Sonno per Android e iPhone
-24%
HUAWEI WATCH FIT 4 Pro Smartwatch, Ultra-sottile, 1.82” Schermo in Zaffiro & Lunetta in Lega di Titanio, Fitness Tracker, con App ECG, Batteria fino a 10 Giorni, iOS e Android, 30 mesi di Garanzia
-37%
HUAWEI WATCH FIT 4 Smartwatch, 100 Modalità di Allenamento, Ultra-sottile, Fitness Tracker, iOS & Android, Cassa in Alluminio, Batteria fino a 10 Giorni, 1.82”Display AMOLED, GPS, 30 mesi di Garanzia
-37%
HUAWEI WATCH FIT 4 Smartwatch, 100 Modalità di Allenamento, Ultra-sottile, Fitness Tracker, iOS & Android, Cassa in Alluminio, Batteria fino a 10 Giorni, 1.82”Display AMOLED, GPS, 30 mesi di Garanzia
-26%
AMAZFIT Active 2 Smart Watch 44mm, AI, Controllo Vocale, GPS e Mappe incluse, Batteria da 10 Giorni, 160+ Modalità Sportive, Resistente allAcqua 5 ATM per Android e iPhone, Nero
-38%
Sony ULT WEAR – Cuffie wireless con noise cancelling, bassi profondi e potenti, stesso processore delle WH-1000XM5, chiamate nitide, batteria fino a 30 ore, compatibili con iOS e Android – Nero
-38%
Sony ULT WEAR – Cuffie wireless con noise cancelling, bassi profondi e potenti, stesso processore delle WH-1000XM5, chiamate nitide, batteria fino a 30 ore, compatibili con iOS e Android – Bianco
-28%
LG OLED evo AI G5 TV 48 pollici, Smart TV 4K, Base da appoggio inclusa, Processore α11 Gen2, Brightness Booster, webOS con AI, Dolby Vision e Atmos, VRR e GSYNC 4K@144Hz, OLED48G56LS 2025
-51%
HUAWEI FreeBuds SE 2, Durata della Batteria fino a 40 Ore, IP54 Resistenti a Polvere e Schizzi, Connessione Robusta Bluetooth 5.3, Audio Stabile, IOS e Android, Bianco
Questa dunque la nostra selezione di offerte che Amazon ha deciso di pareggiare rispetto all’iniziativa del NO IVA. Dovrebbero restare valide fino al 26 ottobre, salvo esaurimento scorte. Se volete dare un’occhiata a tutti gli sconti attualmente attivi sul sito potete seguire questo link. Per ulteriori offerte potete seguirci anche sul nostro canale Telegram Prezzi.Tech.