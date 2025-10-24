MediaWorld ha lanciato in queste ore una nuova promozione NO IVA che coinvolge tantissimi prodotti del suo catalogo online. Come già capitato altre volte, Amazon ha deciso di “rispondere” alla nota catena e di pareggiare alcune delle offerte più interessanti: andiamo a scoprire una selezione di prodotti in sconto su Amazon allo stesso prezzo, tra smartphone, smartwatch, cuffie wireless e non solo.

Amazon pareggia il NO IVA MediaWorld e propone diversi sconti sulla tecnologia

Il nuovo NO IVA di MediaWorld mette a disposizione lo scorporo dell’IVA su tantissimi prodotti tech, riservato ai possessori di una carta MW Club associata al profilo: consiste in un sconto del 18,04% sul prezzo indicato sul sito (o in negozio), eventualmente da sommare ad altri sconti già proposti.

L’iniziativa della catena è disponibile solo fino al 26 ottobre 2025, salvo esaurimento scorte, di conseguenza è probabile che le proposte di Amazon possano durante altrettanto, sempre tenendo conto delle scorte disponibili. Non è la prima volta che il colosso dell’e-commerce decide di pareggiare i prezzi in offerta di alcuni negozi “rivali”, ma naturalmente questo non può che far comodo a chi è alla ricerca dei prezzi migliori.

Abbiamo selezionato per voi alcune delle offerte più interessanti a disposizione in queste ore su Amazon: tutte possono contare sullo stesso prezzo proposto da MediaWorld (alcune con ribassi direttamente al check-out), ma potreste trovare le prime più comode per spese di spedizione o velocità di consegna (in particolare se siete abbonati Amazon Prime).

Questa dunque la nostra selezione di offerte che Amazon ha deciso di pareggiare rispetto all’iniziativa del NO IVA. Dovrebbero restare valide fino al 26 ottobre, salvo esaurimento scorte. Se volete dare un’occhiata a tutti gli sconti attualmente attivi sul sito potete seguire questo link. Per ulteriori offerte potete seguirci anche sul nostro canale Telegram Prezzi.Tech.