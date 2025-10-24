Nuovo fine settimana all’insegna delle offerte in casa MediaWorld: la catena lancia infatti una nuova promozione NO IVA sulla migliore tecnologia, valida solo dal 24 al 26 ottobre 2025. L’iniziativa prevede come sempre lo scorporo dell’IVA: vediamo come funziona e come approfittare degli sconti.

Il NO IVA MediaWorld è tornato: come funziona la promozione

La nuova promozione NO IVA di MediaWorld è valida fino alle 23:59 di domenica 26 ottobre 2025 e permette di sfruttare uno scorporo dell’IVA applicato a carrello, ma solo con carta MW Club associata al profilo. Come ormai saprete, lo scorporo prevede uno sconto del 18,04% rispetto al prezzo visualizzato sul sito: questo rende appetibili soprattutto i prodotti solitamente poco scontati e quelli che partono da prezzi già ribassati.

L’offerta MediaWorld è valida solo per i possessori della carta MediaWorld Club associata al profilo: se ne siete sprovvisti, potete rimediare in un attimo passando direttamente dal sito, senza pagare nulla. Lo sconto del 18,04% viene applicato a carrello solo ai prodotti venduti e spediti da MediaWorld e non è cumulabile con altre iniziative simili.

I prodotti coinvolti nel nuovo NO IVA MediaWorld sono tantissimi, e per aiutarvi nella scelta abbiamo selezionato alcune tra le proposte più intriganti. Le cifre che vedete qui in basso comprendono già lo sconto del 18,04%.

Altre offerte al di fuori della categoria Smartphone:

Questi erano solo alcuni esempi su come sfruttare la promozione. Per scoprire tutti i prodotti aderenti al NO IVA di MediaWorld potete seguire il link qui in basso, ma non tentennate troppo: avete tempo solo fino al 26 ottobre 2025 per approfittarne, salvo esaurimento scorte. Avete trovato il prodotto che stavate cercando?