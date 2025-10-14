Dopo aver “ritardato” un po’ a causa probabilmente della distribuzione della One UI 8 e di Android 16, sembra che Samsung stia ora schiacciando il pedale dell’acceleratore per quanto riguarda le nuove patch di sicurezza. A breve distanza dai successori della serie Galaxy S25, anche Samsung Galaxy S24, Galaxy S24+ e Galaxy S24 Ultra stanno iniziando ad accogliere il nuovo aggiornamento: vediamo le novità in arrivo.

Novità aggiornamento Samsung Galaxy S24, S24+ e S24 Ultra

Samsung Galaxy S24, Galaxy S24+ e Galaxy S24 Ultra seguono a breve distanza la serie Galaxy S25 e iniziano ad accogliere un nuovo aggiornamento con le patch di sicurezza di ottobre 2025. Le correzioni arrivano con qualche giorno di ritardo rispetto al solito, probabilmente a causa del rollout della One UI 8 su tanti modelli del produttore.

Come segnalato da Tarun Vats, in distribuzione a partire anche questa volta dalla Thailandia ci sono i firmware S92*BXXS4CYJ1, che richiedono un download non troppo contenuto (più di 450 MB su S24 Ultra). Come per i successori, anche per i Galaxy S24 si tratta del primo aggiornamento dopo Android 16, quindi è possibile che Samsung possa aver integrato alcuni bugfix o perfezionamenti di stabilità.

Come abbiamo visto nel bollettino di questo mese pubblicato da Samsung, le patch di ottobre 2025 vanno a correggere 14 vulnerabilità lato CVE (Common Vulnerabilities and Exposures, riguardanti Android in generale) e 20 vulnerabilità SVE (Samsung Vulnerabilities and Exposures, riguardanti più nello specifico i prodotti Samsung). Questa volta non troviamo in lista alcuna vulnerabilità di livello critico.

Considerando il recente arrivo della One UI 8, non ha senso aspettarsi ulteriori cambiamenti rilevanti. Per quelli dovremo attendere la One UI 8.5, che debutterà in beta alla fine di novembre (probabilmente iniziando dai Galaxy S25) e che esordirà in versione stabile insieme ai Galaxy S26 (inizio 2026). Naturalmente, la serie Galaxy S24 fa parte dei modelli compatibili con il prossimo importante update, così come tanti altri.

Come aggiornare Samsung Galaxy S24, S24+ e S24 Ultra

Le patch di ottobre dovrebbero allargarsi a livello globale nel giro di poche ore, coinvolgendo anche l’Europa e l’Italia. Per verificare l’arrivo dell’aggiornamento sul vostro Samsung Galaxy S24, Galaxy S24+ o Galaxy S24 Ultra potete passare dalle impostazioni di sistema. Più precisamente potete recarvi in “Impostazioni > Aggiornamento software > Scarica e installa“. In alternativa potete collegare lo smartphone al PC e utilizzare il servizio Smart Switch. In caso di esito negativo, potete riprovare tra qualche ora o giorno.