La serie Samsung Galaxy S25 è la prima a ricevere l’aggiornamento con le patch di sicurezza di ottobre 2025 per quanto riguarda la casa di Seoul. Galaxy S25, Galaxy S25+ e Galaxy S25 Ultra stanno iniziando ad accogliere il primo update dopo l’arrivo della One UI 8 e di Android 16: andiamo a scoprire insieme quali sono le novità.

Novità aggiornamento Samsung Galaxy S25, S25+ e S25 Ultra

Samsung avvia la distribuzione delle patch di sicurezza di ottobre 2025 partendo da Galaxy S25, Galaxy S25+ e Galaxy S25 Ultra. Questo mese il rollout è stato leggermente ritardato rispetto al solito, probabilmente a causa dell’impegno che ci sta mettendo il produttore con la One UI 8 e Android 16 (già con la beta della One UI 8.5 sullo sfondo).

Come segnalato, l’aggiornamento è in distribuzione a partire dalla Thailandia con i firmware S93*BXXS6BYIF, che richiedono un download piuttosto consistente (circa 560 MB su Galaxy S25 Ultra). Trattandosi del primo firmware dopo l’arrivo della One UI 8 basata su Android 16, è possibile che Samsung sia andata a correggere non solo le vulnerabilità del mese, ma anche qualche bug o eventuale problema spuntato col major update.

Come abbiamo visto nel più recente bollettino pubblicato da Samsung, le patch di ottobre 2025 vanno a correggere 14 vulnerabilità lato CVE (Common Vulnerabilities and Exposures, riguardanti Android in generale) e 20 vulnerabilità SVE (Samsung Vulnerabilities and Exposures, riguardanti più nello specifico i prodotti Samsung). Questo mese non troviamo in lista alcuna vulnerabilità di livello critico.

Inutile aspettarsi ulteriori novità rilevanti: è appena arrivata la One UI 8, e per cambiamenti consistenti dovremo aspettare la One UI 8.5. La fase beta dovrebbe aprirsi entro la fine del mese di novembre, e probabilmente proprio la serie Galaxy S25 sarà tra le prime coinvolte. Per la versione stabile dovremo invece attendere il lancio della serie Galaxy S26, previsto per le prime settimane del prossimo anno.

Come aggiornare Samsung Galaxy S25, S25+ e S25 Ultra

Le nuove patch dovrebbero allargarsi a livello globale nel giro di poche ore, coinvolgendo anche l’Europa e l’Italia. Per verificare l’arrivo dell’aggiornamento alla One UI 8 sul vostro Samsung Galaxy S25, Galaxy S25+ o Galaxy S25 Ultra potete passare dalle impostazioni di sistema. Più precisamente potete recarvi in “Impostazioni > Aggiornamento software > Scarica e installa“. In alternativa potete collegare lo smartphone al PC e utilizzare il servizio Smart Switch. In caso di esito negativo, potete riprovare tra qualche ora o giorno.