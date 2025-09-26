Il momento giusto per acquistare un vero top di gamma è finalmente arrivato. OnePlus 12, uno degli smartphone più potenti e completi di quest’anno, crolla al suo prezzo minimo storico su Amazon, rappresentando un’opportunità imperdibile per chi cerca prestazioni senza compromessi. Con un hardware da primo della classe e un comparto fotografico sviluppato in collaborazione con Hasselblad, questo dispositivo sfida direttamente i flagship più costosi, ma a un prezzo decisamente più aggressivo. Analizziamo nel dettaglio le specifiche che lo rendono un best-buy e i dettagli di questa promozione limitata.

OnePlus 12: potenza da primo della classe

OnePlus 12 non scende a compromessi e mette sul piatto una scheda tecnica di altissimo profilo. Il cuore del sistema è la potentissima piattaforma mobile Snapdragon 8 Gen 3, affiancata da 12 GB di RAM LPDDR5X e 256 GB di velocissima memoria UFS 4.0. Questa combinazione garantisce una fluidità eccezionale in ogni contesto, dal multitasking più spinto alle lunghe sessioni di gaming, supportata da un sistema di dissipazione a doppia camera di vapore che tiene sotto controllo le temperature.

Il display è uno dei fiori all’occhiello: un magnifico pannello AMOLED ProXDR da 6,82 pollici con risoluzione QHD+ e tecnologia LTPO, che permette di variare dinamicamente il refresh rate da 1 a 120 Hz per massimizzare fluidità ed efficienza energetica. La luminosità di picco raggiunge il valore record di 4500 nits, assicurando una visibilità perfetta anche sotto la luce diretta del sole. Il comparto fotografico, firmato Hasselblad, non è da meno:

Sensore principale Sony LYT-808 da 50 MP per scatti ricchi di dettaglio e colori naturali.

per scatti ricchi di dettaglio e colori naturali. Teleobiettivo a periscopio da 64 MP con zoom ottico 3x per ingrandimenti di alta qualità.

per ingrandimenti di alta qualità. Ultra-grandangolare da 48 MP per catturare panorami mozzafiato.

L’autonomia è garantita da una generosa batteria da 5400 mAh, con supporto alla ricarica cablata SUPERVOOC da 100W (con alimentatore incluso in confezione) e wireless AIRVOOC da 50W. Completa il quadro la OxygenOS basata su Android 14, con una politica di aggiornamenti che prevede 4 major update e 5 anni di patch di sicurezza.

L’offerta al minimo storico su Amazon

Questa eccezionale promozione riguarda il OnePlus 12 nella configurazione da 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna, nella colorazione Silky Black. Lo smartphone è disponibile su Amazon a un prezzo che segna il nuovo minimo storico per questo modello. Dal prezzo di listino ufficiale di 969€, il dispositivo scende oggi a soli 609,99€. Questo si traduce in un risparmio netto di ben 359€, che corrisponde a uno sconto effettivo del 37%. Si tratta di un’offerta a tempo e le scorte potrebbero esaurirsi rapidamente, pertanto si consiglia di approfittarne il prima possibile per non lasciarsi sfuggire uno dei migliori affari del momento nel segmento premium.

Iscrivetevi subito al nostro canale Telegram PrezziTech per ricevere in tempo reale le migliori offerte sulla tecnologia https://t.me/prezzitech e a ErroriBomba per non perdere errori di prezzo o sconti incredibili su qualsiasi prodotto https://t.me/erroribomba.