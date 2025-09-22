Xiaomi 14T Pro si conferma uno dei flagship più interessanti del 2024, e ora diventa ancora più appetibile grazie a un’offerta che lo porta a 459,13€ invece di 899,90€ (listino). Con uno sconto effettivo del 49%, questo smartphone rappresenta un’opportunità eccezionale per chi cerca prestazioni da top di gamma senza compromessi. La promozione su eBay, utilizzando il codice SETTEMBRE25, permette di risparmiare oltre 440€ su un dispositivo che ha conquistato critica e utenti per il suo equilibrio tra potenza, fotografia e autonomia.

Xiaomi 14T Pro: specifiche tecniche da flagship senza rinunce

Il cuore pulsante di Xiaomi 14T Pro è il potente MediaTek Dimensity 9300+, un processore all’avanguardia realizzato con processo produttivo a 4nm che garantisce prestazioni eccezionali. La CPU octa-core vanta una configurazione unica con core Cortex-X4 fino a 3,4 GHz, supportata dalla GPU Immortalis-G720 MC12 per prestazioni grafiche di alto livello. La configurazione in offerta include 12GB di RAM LPDDR5X e 512GB di storage UFS 4.0, garantendo velocità e fluidità in ogni situazione.

Il display AMOLED da 6,67 pollici rappresenta uno dei punti di forza del dispositivo, con risoluzione 1.5K (2712 x 1220 pixel) e refresh rate adattivo fino a 144Hz. La luminosità di picco raggiunge i 4000 nit, mentre il supporto per HDR10+ e Dolby Vision impreziosisce l’esperienza multimediale. La protezione Corning Gorilla Glass 5 e la certificazione IP68 assicurano durabilità contro acqua e polvere.

Il comparto fotografico si distingue per la collaborazione con Leica e include una fotocamera principale da 50MP con stabilizzazione ottica, un ultra-grandangolare da 13MP e un teleobiettivo da 50MP con zoom ottico 2.6x. La batteria da 5000 mAh supporta la ricarica HyperCharge da 120W che consente una ricarica completa in soli 19 minuti, oltre alla ricarica wireless da 50W.

Offerta eBay: risparmio record del 49% sul prezzo di listino

L’offerta attuale su eBay rappresenta il prezzo più basso mai registrato per Xiaomi 14T Pro nella configurazione 12GB/512GB. Il dispositivo passa da 899,90€, prezzo di listino, a 459,13€ grazie al codice sconto SETTEMBRE25, che garantisce un ulteriore risparmio di 24,17€ sul prezzo già scontato.

Questa promozione supera anche le offerte lancio del produttore, che prevedevano sconti di 100€ e omaggi vari. La versione Titan Black è immediatamente disponibile con spedizione gratuita, mentre la garanzia rimane quella standard di 2 anni.

L’offerta è valida per un periodo limitato e rappresenta un’occasione unica per accedere a un flagship di ultima generazione a un prezzo da fascia media. Con HyperOS basato su Android 14 e la promessa di 4 anni di aggiornamenti del sistema operativo, l’investimento risulta particolarmente conveniente nel lungo termine.

