Android System SafetyCore e Android System Key Verifier sono due servizi di sistema, pensati e realizzati per la sicurezza di Android, che Google ha introdotto la prima volta lo scorso novembre.

A tre mesi di distanza, questi servizi o, meglio, le app corrispondenti (che servono solo a veicolare funzionalità di sicurezza) sono state installate “automaticamente” (e di nascosto) su tutti i dispositivi compatibili, scatenando la rabbia di migliaia di utenti nonostante la bontà delle due applicazioni.

Cosa sono Android System SafetyCore e Key Verifier

Lo scorso novembre, vi abbiamo già parlato di Android System SafetyCore e Android System Key Verifier in seguito al loro sbarco sul Google Play Store, allora disponibili con “accesso in anteprima”.

In soldoni, si tratta di due servizi di sistema che hanno debuttato come parte dell’aggiornamento di sistema di Google datato novembre 2024 e che si configurano come motore per due funzionalità di sicurezza che Google ha annunciato nel mese di ottobre: avvisi sui contenuti sensibili e verifica delle chiavi dei contatti.

Android System SafetyCore è un servizio di sistema che fornisce funzionalità di sicurezza per i dispositivi Android e sta alla base della funzionalità di avvisi sui contenuti sensibili in Google Messaggi.

Android Key Verifier consente agli sviluppatori di archiviare chiavi di crittografia end-to-end e agli utenti di verificare che le loro app utilizzino le chiavi corrette durante la comunicazione; è quindi alla base della verifica delle chiavi dei contatti, qualcosa di molto simile a una funzionalità che Apple ha implementato sugli iPhone con iOS 17.2

Google le ha installate “di nascosto” sui nostri dispositivi?

Dopo un lungo periodo vissuto in fase di “accesso in anteprima”, le due app sono state automaticamente installate su tutti i dispositivi compatibili (quelli con Android 9 Pie e successivi per Android System SafetyCore e quelli con Android 10 e successivi per Android System Key Verifier), praticamente la maggioranza dei dispositivi Android in commercio.

Google lo ha fatto “di nascosto”, sì, ma è normale che ciò avvenisse dato che si tratta dei motori per alcune funzionalità di sicurezza dei nostri smartphone. In ogni caso, il colosso di Mountain View aveva avvisato tramite le note di rilascio degli aggiornamenti di sistema distribuiti settimanalmente (quelli che coinvolgono le app e i servizi di sistema).

Sul Play Store sono tante le recensioni negative (e forse esagerate)

Nonostante la natura “buona” di queste due app, andando a consultare il listing sul Google Play Store, si può notare il voto negativo che gli utenti hanno affibiato a entrambe le app: entrambe hanno 2.2 (media tra oltre 40.000 recensioni per Android System SafetyCore e media tra quasi 6.000 recensioni per Android System Key Verifier).

Leggendo i commenti, la maggioranza racconta di utenti indignati che lamentano principalmente l’installazione automatica dell’app. Altri, invece, hanno poca idea di cosa sia stato installato sul proprio dispositivo e non riescono a vederne i vantaggi.

Sicuramente, Google si limiterà a gestire e ignorare la faccenda, conscia del fatto che funzionalità del genere, alla lunga, finiscono col migliorare l’esperienza utente. Certo, il colosso di Mountain View avrebbe potuto inviare una semplice notifica agli utenti, sia per informare del fatto che queste app di sistema sarebbero state installate, sia per ridurre la potenziale disinformazione.

Va riconosciuto, tuttavia, che Google aggiorna altre app e altri servizi di sistema in maniera “trasparente” agli utenti (vedi Google Play Services) per migliorare l’esperienza d’uso complessiva dei dispositivi del robottino verde.

In conclusione, qualora siate interessati a maggiori informazioni su questi nuovi servizi di sistema per la sicurezza che Google ha distribuito a tutti gli utenti, vi rimandiamo all’articolo che abbiamo pubblicato lo scorso novembre su Android System SafetyCore e Android System Key Verifier.