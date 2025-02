Dopo averlo presentato sul mercato cinese lo scorso novembre, HUAWEI ha portato su scala globale, Italia inclusa, il nuovo HUAWEI MatePad Pro 13.2 (2024), un tablet che offre specifiche molto interessanti.

L’edizione 2024 giunge sul mercato a un annetto dal precedente modello rispetto al quale mantiene le stesse scocche, lo stesso peso e praticamente lo stesso design; cambiano, invece alcuni elementi, come il SoC (sempre prodotto “in casa” dal prodotto cinese) e il display che, pur rimanendo un OLED da 13,2 pollici guadagna la tecnologia PaperMatte. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

HUAWEI MatePad Pro 13.2: la nuova generazione arriva in Italia

Come anticipato in apertura, HUAWEI ha annunciato la versione Global di HUAWEI MatePad Pro 13.2 (2024), modello che sostituisce quello lanciato sul finire del 2023 rispetto al quale mantiene la sua vocazione da tablet premium, messa in mostra già dal design: si tratta di un tablet super sottile (5,5 mm) e super leggero (580 grammi), realizzato in vetro (davanti) in lega di magnesio (nel telaio) e fibra di nylon (al posteriore).

Il vero punto di forza di HUAWEI MatePad Pro 13.2 (2024) risiede nel display che, pur rimanendo lo stesso OLED da 13,2 pollici con risoluzione 2880 x 1920 pixel (in 3:2), refresh rate fino a 144 Hz e luminosità di picco a 1000 nit, guadagna la tecnologia PaperMatte.

Si tratta di un’aggiunta molto interessante che mira a replicare l’esperienza di scrittura e lettura su carta tramite la riduzione dei riflessi e dell’affaticamento degli occhi, già vista su tantissimi tablet del produttore cinese. È poi presente l’audio stereo (da 6 speaker) per godere appieno dei contenuti multimediali sul generoso display.

Il SoC scelto per far muovere HUAWEI MatePad Pro 13.2 (2024) è il Kirin T92 (prende il posto del Kirin 9000S), affiancato da 12 GB di memoria RAM e 512 GB di spazio di archiviazione, tenuto a bada da una innovativa architettura di riaffreddamento che permette di migliorare le prestazioni di oltre il 30%.

Le altre differenze tra il modello 2023 e il modello 2024 risiedono nel comparto fotografico che guadagna un boost sul sensore principale (passa da 13 a 50 megapixel), nel metodo di sblocco (perde la sensoristica per lo sblocco con volto 3D, sostituita da un lettore delle impronte) e nella tecnologia di ricarica (che sale da 88 a 100 W) per ricaricare la batteria integrata da 10.100 mAh.

Per migliorare la produttività e stimolare la creatività degli utenti, HUAWEI MatePad Pro 13.2 (2024) può diventare un vero portatile grazie alla tastiera HUAWEI Smart Magnetic Keyboard (offerta in dotazione); sono disponibili poi altri accessori, come penna e mouse, che sfruttano la tecnologia NearLink e danno il meglio di se con app sviluppate dal colosso cinese (come HUAWEI Notes e GoPaint) e integrate nel sistema operativo HarmonyOS.

La scheda tecnica del tablet

Di seguito riportiamo le specifiche chiave del tablet HUAWEI MatePad Pro 13.2 (2024).

Dimensioni: 289.1 x 196,1 x 5,5 mm

x x Peso: 580 grammi

Display: OLED PaperMatte da 13,2″ (2880 x 1920 pixel), refresh rate a 144 Hz , luminosità di picco a 1000 nit

da (2880 x 1920 pixel), refresh rate a , luminosità di picco a SoC: HiSilicon Kirin T92

Memorie: 12 GB (RAM) e 512 GB (archiviazione)

(RAM) e (archiviazione) Fotocamera posteriore: doppia (50 MP con AF + 8 MP ultra-wide)

(50 MP con AF + 8 MP ultra-wide) Fotocamera anteriore: 16 MP

Reti mobili e Connettività: Wi-Fi 6 (802.11 ax), Bluetooth 5.2 , NearLink , USB-C

(802.11 ax), , , Lettore delle impronte digitali: montato lateralmente

Batteria: 10.100 mAh con ricarica cablata a 100 W

con ricarica cablata a Sistema operativo: HarmonyOS 4.3

Per conoscere tutte le specifiche tecniche del HUAWEI MatePad Pro 13.2 (2024), vi rimandiamo alla sua scheda tecnica completa.

Disponibilità, prezzo e promo lancio in Italia

Il tablet HUAWEI MatePad Pro 13.2 (2024) è disponibile all’acquisto in Italia da oggi, nella sola colorazione Premium Gold e nella sola configurazione 12+512 GB con connettività Wi-Fi, proposta al prezzo consigliato di 1199,00 euro, ben 200 euro in più rispetto a quelli richiesti (di listino) per il modello precedente.

Fino al 24 marzo 2025, sullo store ufficiale è disponibile il coupon AMKTMP13250 che permette di ricevere uno sconto di 250 euro (abbassa il prezzo a 949 euro) e di ottenere in omaggio la HUAWEI M-Pencil di terza generazione (valore commerciale pari a 99,90 euro) e il HUAWEI Bluetooth Mouse II (valore commerciale pari a 59,00 euro).