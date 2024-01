HUAWEI MatePad Pro 13.2 è la più recente proposta nel segmento dei tablet di casa HUAWEI, un dispositivo che, specifiche alla mano, cerca di porsi sulla fascia alta del mercato sia per quanto concerne la qualità costruttiva che per quanto concerne le potenzialità in termini di intrattenimento e multimedialità.

Questo dispositivo si configura come erede diretto del HUAWEI MatePad Pro 12.6 (2021), che avevamo a suo tempo recensito; pur mantenendo, per sommi capi, le linee estetiche, tutto viene affinato e ottimizzato, restituendoci un tablet leggermente più grande in pianta ma più sottile e leggero, capace di stregare con un bellissimo display OLED e con tutto ciò che serve al posto giusto. O quasi. Andiamo a scoprire tutte le sue carte nella nostra recensione.

Recensione HUAWEI MatePad Pro 13.2

Prima di addentrarci nel cuore della recensione, è bene analizzare il contenuto della confezione di vendita di HUAWEI MatePad Pro 13.2: al suo interno, oltre al tablet e alla manualistica rapida, troviamo un cavo di ricarica/trasferimento dati da USB-A a USB-C e un alimentatore HUAWEI SuperCharge da ben 88 W che mette a disposizione una porta USB-A e una USB-C, concedendo grande versatilità ma non permettendo la ricarica contemporanea di più dispositivi vista la disposizione delle porte.

Design, qualità costruttiva, ergonomia

Dal punto di vista del design, HUAWEI MatePad Pro 13.2 è un dispositivo abbastanza in linea con le tendenze del momento e, grazie ad alcune peculiarità, fa capire esplicitamente di appartenere alla fascia alta del mercato. Il primo aspetto che colpisce è lo spessore contenuto in appena 5,5 mm, elemento che lo pone come uno dei tablet più sottili tra quelli disponibili sul mercato.

Andando oltre, nonostante le dimensioni generose tipiche di un tablet da oltre 13 pollici, il peso è di poco inferiore ai 600 grammi. Questi due aspetti, oltre alla scelta di materiali premium per la back cover (fibra di vetro ad alta resistenza con rivestimento ottico su scala nanometrica e texture in micro-sabbia) che simulano il metallo, trasmettono un’idea di solidità e rendono il tablet un dispositivo ultra-portatile. Va però segnalato che il dispositivo trattiene un po’ le ditate.

Display e multimedialità

Una delle principali vocazioni di HUAWEI MatePad Pro 13.2 è la multimedialità. A dimostrazione di ciò, troviamo un display OLED da 13,2 pollici che domina la parte frontale, occupando il 94% della superficie grazie all’ottimizzazione delle cornici, sottili e simmetriche su tutti i lati. Va però considerato che, su uno dei lati lunghi, è presente un notch che ospita la fotocamera frontale da 16 megapixel (in grado di spingersi fino al 1080p in registrazione e buona per le videochiamate) e la sensoristica ToF 3D per lo sblocco col volto, unico metodo di autenticazione biometrica presente sul dispositivo.

Facendo un passo indietro, il display è davvero di ottima qualità: neri profondi (tipici di un pannello OLED) e colori ben tarati, buona definizione (risoluzione 2880 x 1920 pixel in 3:2), buona luminosità di picco (1000 nit) e refresh rate elevatissimo (fino a 144 Hz), lo rendono perfetto per la fruizione dei contenuti video. Al display si aggiungono poi ben sei altoparlanti che sfruttano la tecnologia HUAWEI Sound per offrire un audio potente e avvolgente in ogni contesto: volume molto alto e suono ben definito fanno sì che ascoltare musica o guardare video/film/serie TV sia assolutamente piacevole.

Prestazioni e autonomia

Cuore pulsante di HUAWEI MatePad Pro 13.2 è il SoC proprietario Kirin 7000S, lo stesso che troviamo a bordo della recente generazione di flagship HUAWEI Mate 60. In generale, pur non trattandosi di un SoC all’ultimo grido, le prestazioni ci sono tutte, anche se in certe situazioni finisce con scaldare (il retro del dispositivo diventa tiepido) e consumare un po’ più batteria del normale. Il SoC è affiancato da 12 GB di memoria RAM e da 256 GB di spazio di archiviazione (non espandibile, anche se è il tablet è disponibile pure in versione da 512 GB).

Sul fronte della connettività, nulla da eccepire: Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.2 fanno il loro dovere, prendendo sempre bene e non perdendo un colpo; sono presenti anche il GPS e una porta USB Type-C. La batteria integrata è da 10100 mAh e, grazie alla ricarica rapida a 88 W, è possibile effettuare una ricarica completa in circa un’ora. Sul fronte dell’autonomia, come dicevamo un po’ altalenante in base alla quantità di stress che subisce il SoC, siamo comunque su buoni livelli: il consumo in standby è quasi inesistente; una ricarica completa consente tra le 6 e le 9 ore di utilizzo.

Fotocamere

Al netto della fotocamera frontale di cui abbiamo parlato poco sopra, HUAWEI MatePad Pro 13.2 può contare su un doppio comparto fotografico posteriore abbastanza versatile, composto da un sensore grandangolare da 13 megapixel con autofocus e da un sensore ultra-grandangolare da 8 megapixel a fuoco fisso.

In generale, come è lecito aspettarsi da un tablet, fare foto non è la sua vocazione principale: se gli scatti con il sensore da 13 megapixel possono risultare ancora decenti, quelli con la ultra-grandangolare lasciano il tempo che trovano. È bene comunque che siano presenti le fotocamere a bordo, molto utili per fare al volo foto ad appunti o scansionare documenti che poi vorremo modificare.

Software e funzionalità

Il sistema operativo di HUAWEI MatePad Pro 13.2 è HarmonyOS 4.0 che, pur non presentando grosse differenze rispetto ad Android (almeno a primo impatto), non supporta i Google Play Services ma si affida all’ecosistema degli Huawei Mobile Services realizzato, e affinato negli anni, dal colosso cinese. Niente Play Store, Gmail, Maps; qua troviamo App Gallery come store per scaricare le applicazioni (con un catalogo sempre più completo anche se vi sono alcune gravi mancanze) e tutta la suite proprietaria di app come Petal Maps, Petal Clips, Cloud, GameCenter, Huawei Health, ecc., oltre a un buon browser Web e un affidabile client per gestire la posta elettronica.

HarmonyOS è stato progettato per offrire una vasta gamma di funzionalità e adattarsi alle dimensioni dello schermo dei tablet. Una caratteristica utile è la presenza di una dock pratica sulla parte inferiore della schermata Home, che contiene le applicazioni preferite e più utilizzate. Durante l’utilizzo delle applicazioni a schermo intero, è poi possibile accedere facilmente a una scorciatoia che appare temporaneamente trascinando il dito da un lato dello schermo (per circa un secondo): questa scorciatoia mostra vari collegamenti rapidi che consentono di attivare facilmente la modalità multi-finestra, trascinando le app verso uno dei due lati dello schermo.

Sul fronte della personalizzazione, oltre alla consueta possibilità di cambiare sfondo, è possibile modificare le transizioni di passaggio tra le varie pagine della schermata iniziale (dove vengono inserite le icone di tutte le app installate) che può essere arricchita con i widget, richiamabili tramite uno swipe verso l’alto partendo dall’icona dell’app: essi possono essere anche “fissati” sulla schermata iniziale per essere sempre presenti a colpo d’occhio. I widget possono essere anche impilati tra loro.

Facendo uno swipe verso il basso si accede alla tendina delle notifiche (se partiamo dal lato sinistro del display) o al centro di controllo (se partiamo dal lato destro), utile per i comandi del lettore musicale, per regolare la luminosità, cambiare rapidamente alcune informazioni o accedere alla funzionalità Super Device, vera marcia in più dell’ecosistema quando si possiede più di un dispositivo HUAWEI. Il menu delle impostazioni di sistema è molto simile a quello dei dispositivi Android nudi e crudi, e include tutte le voci relative alla personalizzazione, alla sicurezza, alla configurazione e agli aggiornamenti di sistema.

Accessori ufficiali

Abbiamo finora parlato degli aspetti legati al tablet in sé, ovvero tutte le potenzialità del dispositivo “nudo e crudo”. HUAWEI MatePad Pro 13.2, se accoppiato con i suoi due accessori ufficiali, cambia decisamente passo, aumentando ulteriormente le sue doti in ambito produttività ma perdendo un po’ sul fronte dell’autonomia (entrambi gli accessori infatti, sono dotati di batteria propria ma si ricaricano attingendo alla batteria integrata nel tablet).

HUAWEI M-Pencil di terza generazione

Il primo accessorio ufficiale è la HUAWEI M-Pencil di terza generazione, una penna capacitiva che migliora ulteriormente le già buone performance del modello precedente. Essa, che si collega al tablet tramite la connettività NearLink, si aggancia magneticamente al tablet (sul bordo superiore) e si ricarica per induzione. In generale, la penna ha dimensioni di poco superiori a quelle di una comune penna a sfera e, grazie alla forma esagonale, si impugna davvero bene.

Essa può essere usata come se fosse il nostro dito ma si rivela ottima per disegnare o scrivere sull’ampio schermo del tablet, grazie anche al supporto al riconoscimento di oltre diecimila livelli di pressione. Durante la scrittura, è possibile fare un doppio tap per passare dalla modalità penna alla modalità gomma mentre si utilizza l’applicazione Note pre-installata. Nell’app Area M-Pen, invece, è possibile individuare numerose altre applicazioni da scaricare per sfruttare le potenzialità della penna: della selezione fanno parte strumenti per modificare PDF, redigere o modificare documenti, disegnare, prendere appunti e molto altro.

HUAWEI Smart Magnetic Keyboard

L’altro accessorio ufficiale di MatePad Pro 13.2 è la HUAWEI Smart Magnetic Keyboard, una cover con tastiera molto versatile che protegge il tablet e lo trasforma in un vero e proprio laptop da 13 pollici, con il vantaggio di mantenerlo sottile (lo spessore sale a 12,7 mm) e leggero (il peso complessivo è di 1071 grammi), non minando così la portabilità.

La tastiera (full-size ma non retroilluminata), che si aggancia magneticamente al tablet (meccanismo con cui si ricarica, mentre il collegamento avviene via Bluetooth), mette a disposizione dell’utente un ampio trackpad con supporto alle gesture che riprendono quelle possibile con le dita toccando al display. In generale, questa “cover” permette di utilizzare il tablet in tre diverse modalità: la prima è la suddetta modalità laptop; la seconda è chiamata “split form”, una semplice modalità con tablet retto in piedi e tastiera utilizzabile a parte; la terza è chiamata “studio form” e permette di tenere il tablet leggermente inclinato rispetto al piano d’appoggio.

In conclusione

Il prezzo scelto da HUAWEI per il suo MatePad Pro 13.2 è di 999,90 euro, un prezzo che potrebbe scoraggiare molti dall’acquisto ma che, in fin dei conti, è relativamente in linea con ciò che la macchina offre dal punto di vista della qualità costruttiva, dell’intrattenimento e delle potenzialità in ambito produttività, soprattutto quando abbiamo a disposizione penna e tastiera, accessorio che lo avvicina di molto al segmento dei laptop; il tutto, nonostante i soliti, ahinoi, limiti riscontrati con HarmonyOS.

Fino al 31/01/24, HUAWEI mette a disposizione dei potenziali acquirenti la possibilità di ricevere un bundle davvero completo che permetterà di sfruttare a fondo le potenzialità del tablet: infatti, in questo periodo, è possibile acquistare HUAWEI MatePad Pro 13.2 su Huawei Store e ricevere in omaggio una HUAWEI Smart Magnetic Keyboard (US version) e una HUAWEI M-Pencil (3a generazione), oltre a uno sconto di 50 euro (il prezzo complessivo del bundle è quindi di 949,90 euro). Inoltre, grazie al codice sconto ATUTTOMP (valido fino al 31/03/24), sarà possibile ricevere in omaggio anche un paio di cuffie HUAWEI FreeBuds 5i.