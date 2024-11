Nel corso delle ultime ore, in occasione dell’evento Huawei Mate Brand Ceremony, la compagnia HUAWEI ha presentato ufficialmente MatePad Pro 13.2, il suo nuovo tablet dalle specifiche davvero interessanti che segue al precedente modello di tablet da 12,2 pollici, presentato lo scorso agosto: scopriamole insieme nel dettaglio.

HUAWEI MatePad 13.2: display OLED, risoluzione 2,8 K e molto altro

Partiamo prima di tutto dalla novità più lampante, rappresentata dal display OLED da 13,2 pollici di diagonale e risoluzione 2,8 K, accompagnato da una frequenza d’aggiornamento pari a 144 Hz e un picco di luminosità di 2000 nit. Il tablet sarà alimentato da una batteria a doppia cella da 5050 mAh di capacità ciascuna (per un totale di 10100 mAh di capacità), con funzionalità di ricarica rapida a 100 W di potenza, in grado di assicurare una ricarica completa del dispositivo in circa 55 minuti. Nello specifico, l’edizione PaperMatte offre il supporto alla penna HUAWEI M-Pencil di 3° generazione, con tempi di risposta ridotti, utile per disegnare o prendere appunti.

Passiamo al comparto fotocamere, dove troveremo un sensore principale da 13 megapixel con apertura f/1,8, accompagnato da un sensore ultra-wide da 8 megapixel e un flash LED, con il supporto alla registrazione video a 30 frame al secondo in Full HD. Sul lato anteriore sarà presente invece un sensore da 16 megapixel, con apertura f/2,0.

HUAWEI MatePad 13.2 sarà disponibile rispettivamente nelle colorazioni Black, White e Gold, con le configurazioni che vi riportiamo di seguito:

12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna a 5199 yuan (circa 684 euro)

12 GB di RAM e 512 GB di memoria interna a 5699 yuan (circa 750 euro)

Edizione PaperMatte con 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna a 5799 yuan (circa 763 euro)

Edizione PaperMatte con 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna a 6299 yuan (circa 829 euro)

Edizione PaperMatte con 16 GB di RAM e 1 TB di memoria interna a 7599 yuan (circa 1000 euro)

Edizione Collector’s con 16 GB di RAM e 1 TB di memoria interna a 10599 yuan (circa 1395 euro)

Il nuovo tablet di casa HUAWEI vedrà la luce in Cina a partire dal prossimo 12 dicembre, ma attualmente non conosciamo ancora una data d’uscita precisa per il mercato occidentale: rimaniamo dunque in attesa di ulteriori aggiornamenti ufficiali in merito da parte di HUAWEI, che siamo certi non tarderanno ad arrivare nel corso delle prossime settimane o mesi.