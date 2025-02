Non tutte le funzionalità che abbiamo visto sulla One UI 7 dei Samsung Galaxy S25 verranno proposte su tutti gli altri modelli: tra quelle che potrebbero non arrivare ovunque c’è Now Brief, che a quanto pare richiede chipset di fascia alta, mentre arrivano conferme sulla disponibilità di Now Bar. Quest’ultima dovrebbe essere disponibile anche sulla fascia media e bassa, a giudicare dalle anticipazioni riguardanti Samsung Galaxy A06 5G: andiamo a scoprire tutto.

Now Bar in arrivo per tutti con l’aggiornamento alla One UI 7

La One UI 7 è tuttora disponibile in versione stabile solo su Galaxy S25, Galaxy S25+ e Galaxy S25 Ultra, senza considerare l’entry level Galaxy F06 5G lanciato solo in India. In attesa di saperne di più sul rollout a partire dai Galaxy S24, che si sta facendo attendere più del previsto, possiamo dare un’occhiata alle indicazioni su Galaxy A06 5G, nuovo modello di fascia bassa atteso proprio con One UI 7 e Android 15 nativi.

Le informazioni diffuse da @yabhishekhd svelano non solo alcune delle presunte specifiche tecniche dello smartphone Samsung in arrivo, ma anche la presenza della One UI 7 e della Now Bar: quest’ultima costituisce una delle principali novità dell’aggiornamento del produttore sud-coreano, e consente di visualizzare informazioni come notifiche in tempo reale, musica o modalità e routine, anche sulla schermata di blocco.

La Now Bar può essere personalizzata per visualizzare varie notifiche o informazioni, riguardanti app come Orologio, Samsung Health, Registratore vocale, Google Maps e così via. Considerando che viene mostrata nel materiale relativo a uno smartphone di fascia bassa come Galaxy A06 5G, immaginiamo che la funzione possa arrivare su tutti i dispositivi che saranno aggiornati nei prossimi mesi.

Come detto, il leak fornisce anche alcune delle presunte specifiche di Galaxy A06 5G: in base a quanto riportato, il nuovo smartphone di fascia bassa potrà contare su uno schermo PLS LCD da 6,7 pollici a risoluzione HD+ con refresh rate fino a 90 Hz e sul SoC MediaTek Dimensity 6300, affiancato da 4 o 6 GB di RAM e 64 o 128 GB di memoria interna (espandibile fino a 1,5 TB con microSD).

A bordo una doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 50 MP con autofocus e sensore secondario per la profondità di campo da 2 MP, una fotocamera anteriore da 8 MP, e una batteria da 5000 mAh con ricarica cablata da 25 W. Le dimensioni saranno identiche a quelle del fratello Galaxy A06 LTE lanciato lo scorso anno, mentre il supporto software migliora: a quanto sembra Samsung prometterà anche qui 4 anni di aggiornamenti di Android (fino ad Android 19).