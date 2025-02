Mentre i possessori della serie Galaxy S24 aspettano con trepidazione l’arrivo dell’aggiornamento ad Android 15 e One UI 7, arriva una “beffa”: il primo smartphone al di fuori di Galaxy S25, Galaxy S25+ e Galaxy S25 Ultra a disporre della nuova release è Samsung Galaxy F06 5G, un dispositivo di fascia bassa lanciato in India per poco più di 100 euro (al cambio).

Samsung Galaxy F06 è ufficiale con One UI 7: “battuti” sul tempo i Galaxy S24

La One UI 7 deve ancora arrivare al di fuori della serie Galaxy S25, ma a sorpresa il primo smartphone ad accoglierla oltre ai flagship non è un Galaxy S24 e non è di fascia alta, anzi: si tratta di Samsung Galaxy F06 5G, modello di fascia bassa presentato in queste ore proprio con One UI 7 nativa.

Il nuovo smartphone Android mette a disposizione uno schermo LCD da 6,74 pollici a risoluzione HD+ con luminosità da 800 nit e il SoC MediaTek Dimensity 6300 affiancato da 4 o 6 GB di RAM e da 128 GB di memoria interna (espandibile con microSD). Vista la fascia di prezzo non si può pretendere un comparto fotografico di alto livello: a bordo trovano spazio una doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 50 MP e sensore secondario da 2 MP per la profondità, e una fotocamera anteriore da 8 MP integrata tramite un notch a goccia.

Previous Next Fullscreen

Lato connettività troviamo 5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3, GPS e porta USB Type-C, e il lettore di impronte è integrato nel pulsante di accensione e spegnimento. La batteria è da 5000 mAh e supporta la ricarica rapida cablata da 25 W, ma la parte più interessante è quella relativa al software, non solo per la presenza della One UI 7 e di Android 15 in modo nativo. Lo smartphone di fascia economica potrà contare su quattro aggiornamenti di Android (fino all’ipotetico Android 19, quindi) e su quattro anni di patch di sicurezza.

Samsung Galaxy F06 5G sarà in vendita in India dal 20 febbraio 2025 nelle particolari colorazioni Bahama Blue e Lit Violet (con onde che ricordano il mare): il prezzo consigliato nel Paese parte da 9499 rupie, corrispondenti a circa 105 euro al cambio attuale. Improbabile che lo vedremo in vendita in Italia, considerando i precedenti.