Quest’oggi vi parliamo di un’offerta dedicata a chi vuole un nuovo smartphone Android e desidera spendere poco: il protagonista è OPPO A40, in promozione in queste ore su Amazon con uno sconto del 25% rispetto al prezzo di listino. Vediamo come approfittarne.

OPPO A40 4-128 GB subito in offerta su Amazon con omaggio

OPPO A40 è stato lanciato da qualche mese in compagnia del fratello quasi gemello OPPO A40m, ma solo da pochi giorni ha debuttato in una ulteriore variante. Lo smartphone è pensato per offrire un prezzo abbordabile unito a buone caratteristiche tecniche, tra le quale spiccano l’ampio display LCD Splash Touch da 6,67 pollici a risoluzione HD+ con refresh rate fino a 90 Hz e il SoC Qualcomm Snapdragon 6s Gen 1, supportato da 4 GB di RAM (espandibili con RAM virtuale fino a 4 GB) e da 128 GB di memoria interna.

Il dispositivo offre una doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 50 MP e una fotocamera anteriore da 5 MP. Per mantenere il prezzo contenuto non c’è la connettività 5G, ma abbiamo comunque 4G dual SIM, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, NFC, GPS e porta USB Type-C. A disposizione pure una certificazione IP54 contro polvere e schizzi d’acqua, che offre una maggiore tranquillità nell’uso di tutti i giorni.

La batteria è uno dei punti di forza, ed è progettata per mantenere oltre l’80% della capacità originale dopo 1600 cicli di ricarica: offre 5100 mAh con supporto alla ricarica rapida cablata SUPERVOOC da 45 W (50% in circa 30 minuti). A livello software lo smartphone offre Android 14 e ColorOS 14, ma siamo sicuri che nei prossimi mesi OPPO proporrà l’aggiornamento ad Android 15 e ColorOS 15.

OPPO A40 è stato lanciato lo scorso settembre nella versione 6-128 GB al prezzo consigliato di 169,99 euro, mentre in questi giorni ha esordito nella versione 4-128 GB al prezzo consigliato di 159,99 euro. Proprio quest’ultima viene già proposta in offerta su Amazon: potete portarvela a casa per 119,99 euro nella colorazione Sparkle Black, con supporto auto incluso nel prezzo e consegna rapida. Se siete interessati potete seguire il link qui in basso.