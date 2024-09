OPPO presenta ufficialmente due nuovi smartphone Android della linea A, ossia della sua fascia media: si tratta di OPPO A40 e OPPO A40m, due prodotti pensati per offrire soprattutto affidabilità e durabilità per l’uso di tutti i giorni. Andiamo a scoprirli da vicino, visto che sono già disponibili all’acquisto in Italia.

OPPO A40 e A40m sono ufficiali, quasi identici e pensati per resistere nel tempo

OPPO A40 e A40m sono modelli praticamente identici, che si distinguono di fatto solo per il taglio di memoria. Sono dotati di un corpo robusto che promette una resistenza agli urti di grado militare e resistenza ai liquidi, e sono costruiti per la massima affidabilità quotidiana. Entrambi dispongono di una scocca rinforzata composta da materiali avanzati, tra cui un doppio vetro temperato per la protezione da urti e cadute, e di certificazioni MIL-STD 810H e SGS, risultando tra i più robusti della loro fascia di prezzo.

Presente anche la certificazione IP54 per la resistenza agli spruzzi d’acqua e a quantità limitata di polvere. Grazie alla funzione Splash Touch, il display può essere utilizzato senza problemi anche quando bagnato. A livello di design propongono due colorazioni denominate Starlight White e Sparkle Black, con uno spessore di 7,68 mm e un peso di circa 186 g: la struttura angolata e la cover piatta in 2D creano una texture liscia, mentre il modulo fotografico a rettangolo arrotondato aggiunge un tocco da fascia di prezzo superiore. La versione Sparkle Black è realizzata con il processo OPPO Glow, che conferisce un aspetto scintillante e protegge da impronte e sporco, mentre la Starlight White presenta una finitura lucida con dettagli glitterati.

A livello di specifiche tecniche non ci sono di fatto differenze tra i due smartphone, se non per le memorie. A bordo troviamo un display LCD da 6,67 pollici a risoluzione HD+ con refresh rate fino a 90 Hz, e il SoC Qualcomm Snapdragon 6s Gen 1, affiancato da 6 GB di RAM e da 128 GB di memoria interna (A40), o da 8 GB di RAM e da 256 GB di storage. Manca la connettività 5G, ma abbiamo comunque 4G dual SIM, Wi-Fi 6, NFC, Bluetooth 5.3, GPS e naturalmente la porta USB Type-C.

Il comparto fotografico è composto in tutto da tre sensori: sul retro c’è un sensore principale Ultra-Clear da 50 MP (con EIS) affiancato a un sensore di luminosità ambientale, mentre frontalmente c’è un sensore da 5 MP con obiettivo integrato tramite foro nel display. Sono presenti funzionalità come AI Portrait Retouching, Dual-view Video e Ritocco Video di Terze Parti, pensate per catturare immagini e video dall’aspetto naturale e liberare la creatività.

Completa il quadro la batteria da 5100 mAh, compatibile con la ricarica rapida cablata SUPERVOOC da 45 W e progettata per mantenere oltre l’80% della capacità originale dopo 1600 cicli di ricarica: entrambi gli smartphone possono tornare al 50% in circa 30 minuti e al 100% in 75 minuti. Con la funzione di ricarica smart, la batteria viene ricaricata automaticamente in base alle abitudini specifiche dell’utente, per un’esperienza più sicura.

A livello audio, OPPO A40 a A40m offrono la Modalità Ultra Volume, con la possibilità di aumentare il volume dell’altoparlante fino al 300%.

Specifiche tecniche di OPPO A40: display LCD Splash Touch da 6,67 pollici a risoluzione HD+ (1604 x 720 pixel), con refresh rate fino a 90 Hz e luminosità fino a 1000 nit

SoC Qualcomm Snapdragon 6s Gen 1

6 GB di RAM LPDDR4X e 128 GB di memoria interna eMMC 5.1 (espandibile fino a 1 TB)

di RAM LPDDR4X e di memoria interna eMMC 5.1 (espandibile fino a 1 TB) doppia fotocamera posteriore con sensore da 50 MP e sensore di luminosità ambientale

fotocamera anteriore da 5 MP

connettività 4G dual SIM, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, NFC, GPS, porta USB Type-C

certificazione IP54, lettore d’impronte digitali laterale

batteria da 5100 mAh con ricarica rapida SUPERVOOC da 45 W (cablata)

sistema operativo: ColorOS 14 basato su Android 14

dimensioni e peso: 165,71 x 76,02 x 7,68 mm, 186 g

Specifiche tecniche di OPPO A40m: display LCD Splash Touch da 6,67 pollici a risoluzione HD+ (1604 x 720 pixel), con refresh rate fino a 90 Hz e luminosità fino a 1000 nit

SoC Qualcomm Snapdragon 6s Gen 1

8 GB di RAM LPDDR4X e 256 GB di memoria interna eMMC 5.1 (espandibile fino a 1 TB)

di RAM LPDDR4X e di memoria interna eMMC 5.1 (espandibile fino a 1 TB) doppia fotocamera posteriore con sensore da 50 MP e sensore di luminosità ambientale

fotocamera anteriore da 5 MP

connettività 4G dual SIM, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, NFC, porta USB Type-C

certificazione IP54, lettore d’impronte digitali laterale

batteria da 5100 mAh con ricarica rapida SUPERVOOC da 45 W (cablata)

sistema operativo: ColorOS 14 basato su Android 14

dimensioni e peso: 165,71 x 76,02 x 7,68 mm, 186 g

Prezzi e uscita di OPPO A40 e OPPO A40m

OPPO A40 e OPPO A40m sono disponibili all’acquisto in Italia a partire da oggi nelle colorazioni Starlight White e Sparkle Black. Il primo viene proposto nella configurazione 6-128 GB al prezzo consigliato di 179,99 euro, mentre il secondo nella configurazione 8-256 GB al prezzo consigliato di 199,99 euro. Entrambi possono essere acquistati su OPPO Store, su Amazon e presso i principali rivenditori. Sullo shop online ufficiale del produttore è previsto il caricabatterie SUPERVOOC da 45 W compreso nel prezzo (fino al 31 ottobre 2024), mentre su Amazon sono già disponibili degli sconti di 30 euro (con supporto auto omaggio).