A pochi giorni dall’avvio del rollout globale della versione definitiva di Gemini 2.0 Flash, Google torna con un nuovo annuncio che conferma la diffusione su larga scala di questo modello e presenta nuovi modelli, già disponibili in fase di test all’interno dell’app, Web o mobile, di Gemini.

Gli utenti “standard” potranno provare i modelli 2.0 Flash Thinking Experimental e 2.0 Flash Thinking Experimental with apps; oltre a questi due, gli abbonati Advanced potranno provare anche il modello 2.0 Pro Experimental. In aggiunta, Gemini 2.0 Flash è ora disponibile anche per gli sviluppatori, che potranno implementare le prime rinnovate potenzialità del chatbot, in attesa del debutto di ulteriori funzionalità (come le Multimodal Live API) che avverrà nei prossimi mesi. Facciamo ordine e scopriamo tutti i dettagli.

Gemini 2.0 Flash è disponibile per tutti

Lo scorso dicembre, Google si è tuffata nell’era degli agenti IA annunciando Gemini 2.0, la seconda generazione della propria famiglia di modelli di intelligenza artificiale che si è concretizzata subito con l’avvio del rilascio (in forma sperimentale) del modello 2.0 Flash, un modello che migliora sensibilmente le performance (anche in termini di efficienza) del “vecchio” 1.5 Flash e che, oltre agli input multimodali, supporta anche gli output multimodali.

Dopo un mesetto in fase sperimentale, il modello 2.0 Flash ha raggiunto la forma definitiva la scorsa settimana e, fa sapere Google, è ora disponibile per la quasi totalità degli utenti che sfruttano l’app del chatbot, sia nella versione Web che nella versione mobile (per dispositivi Android e per dispositivi iOS).

C’è spazio per nuovi modelli “sperimentali”

Sempre a dicembre dello scorso anno, Google ha rilasciato agli abbonati Advanced un nuovo modello più potente ma limitato, chiamato “2.0 Experimental Advanced” (Preview gemini-exp-1206). Oggi questo modello sparisce per far posto al nuovo 2.0 Pro Experimental, modello fresco di annuncio che entra così nella seconda fase del suo sviluppo.

Rispetto al modello 2.0 Flash, il modello 2.0 Pro promette performance superiori in tutti i benchmark: offre migliori prestazioni di codifica, migliori capacità di gestire i prompt complessi, configurandosi come il modello di IA con migliori capacità di comprensione e ragionamento mai rilasciato dal colosso di Mountain View.

Questo modello è disponibile da oggi all’interno dell’app del chatbot (sia nella versione Web che nella versione per dispositivi mobile) ma solo per gli abbonati Advanced.

Oltre al modello 2.0 Pro, esclusivo per gli abbonati, all’interno dell’app del chatbot debuttano anche due nuovi modelli legati al modello 2.0 Flash Thinking, annunciato sempre lo scorso dicembre e poi aggiornato nel mese di gennaio, il modello di IA che è in grado di pensare ed esporre il proprio ragionamento. I modelli in questione sono:

2.0 Flash Thinking Experimental (la versione “base” del modello con capacità di esposizione del ragionamento)

(la versione “base” del modello con capacità di esposizione del ragionamento) 2.0 Flash Thinking Experimental with apps (ha le capacità della versione base ma è in grado di interagire con applicazioni quali YouTube, Ricerca Google e Google Maps).

I modelli di Gemini attualmente disponibili per gli utenti consumer

Arrivati a questo punto, è bene fare un piccolo recap di quali sono i modelli disponibili per gli utenti “consumer” (i comuni mortali) che accedono a Gemini tramite l’app.

Gli utenti “standard” (quindi senza abbonamento), possono usufruire dei modelli 2.0 Flash, 2.0 Flash Thinking Experimental e 2.0 Flash Thinking Experimental with apps, oltre al vecchio 1.5 Flash che rimarrà a disposizione per qualche altra settimana (per dare modo agli utenti che hanno avviato chat sfruttando quel modello le possano concludere).

Per gli abbonati a Gemini Advanced, ci sono alcuni modelli aggiuntivi che si aggiungono a quelli disponibili per gli utenti standard: essi sono il sopra-citato modello 2.0 Pro Experimental e il modello 1.5 Pro with Deep Research in grado di fare ricerche approfondite (il cui rollout nell’app per Android è iniziato una settimana fa); resta a disposizione (ancora per qualche settimana) anche il vecchio modello 1.5 Pro, vicino al pensionamento definitivo.

Per gli sviluppatori c’è anche il modello “2.0 Flash-Lite”

Google ha avviato già da un mesetto il rilascio in forma sperimentale di Gemini 2.0 Flash ai primi sviluppatori che hanno avuto modo di saggiarne le potenzialità (in un post pubblicato su The Keyword, Google racconta i modi in cui gli sviluppatori hanno sfruttato il nuovo modello).

Anche per gli sviluppatori, il modello 2.0 Flash è ampiamente disponibile da oggi ma non è il solo modello a disposizione degli sviluppatori: tramite le API di Gemini in Google AI Studio e in Vertex AI, gli sviluppatori potranno sfruttare i modelli 2.0 Flash (disponibile in forma “stabile”), 2.0 Flash-Lite (disponibile in “anteprima pubblica”) e 2.0 Pro (in forma “sperimentale”).

Se di 2.0 Flash e 2.0 Pro abbiamo già parlato abbondantemente, merita una menzione anche il nuovo 2.0 Flash-Lite. Si tratta della versione “compatta” del modello 2.0 Flash (mancano gli output multimodali), pensata per offrire una migliore qualità rispetto al vecchio 1.5 Flash pur mantenendo la stessa velocità di elaborazione e, soprattutto, lo stesso costo.

La seguente tabella, riepiloga le funzionalità disponibili (e in arrivo) che offrono i tre modelli. Sul fronte dei prezzi, come anticipato poco sopra, Big G ha optato per mantenere i prezzi del vecchio modello 1.5 Flash ma solo se gli sviluppatori optano per il nuovo modello 2.0 Flash-Lite; per il modello 2.0 Flash i prezzi crescono nell’ordine del 30%.

Per maggiori dettagli, vi rimandiamo al post generale sull’aggiornamento dei modelli di Gemini pubblicato sul blog The Keyword e al post dedicato alle novità per gli sviluppatori pubblicato sul blog per gli sviluppatori di Google.