Il mese scorso Google ha annunciato Gemini 2.0 Flash Thinking, una nuova versione sperimentale pensata per portare al debutto il primo modello AI di ragionamento della casa di Mountain View. Ebbene, Gemini 2.0 Flash Thinking Experimental 01-21 è ora ufficialmente disponibile: vediamo come funziona, quali sono le sue peculiarità e come provarlo.

Gemini 2.0 Flash Thinking è ora disponibile

Basato su Flash 2.0, il modello Google è stato sviluppato per mostrare il “processo di pensiero” per arrivare alla risposta. In pratica, non solo fornisce quest’ultima, ma spiega anche come ci è arrivato. Questo potrebbe rivelarsi particolarmente utile per comprendere meglio i ragionamenti fatti dall’IA, verificare la correttezza delle risposte, o anche per imparare nuove cose. Utilizzando la modalità Thinking, Gemini formula diverse ipotesi per rispondere alla domanda, le valuta scartando quelle meno probabili e utilizza regole logiche per trarre le conclusioni.

Gemini 2.0 Flash Thinking Experimental 01-21 è stato rilasciato con una finestra di contesto di 1 milione di token, supporto per l’esecuzione di codice nativo, generazione di token di output più lunghi e contraddizioni pensiero-risposta meno frequenti.

Come spiegato da Demis Hassabis (CEO di DeepMind), rispetto alla versione Exp 1219 offre migliori prestazioni nei benchmark di matematica, scienze e ragionamento multimodale, con il 73,3% nei benchmark AIME2024 (Matematica) e il 74,2% nei benchmark GPQA Diamond (Scienze). “Siamo pionieri di questo tipo di sistemi di pianificazione da oltre un decennio, a partire da programmi come AlphaGo” ha dichiarato tramite un post su X, “ed è entusiasmante vedere la potente combinazione di queste idee con i modelli di fondazione più capaci“.

Chi vuole provare come funziona Gemini 2.0 Flash Thinking Experimental può farlo in pochi istanti: basta recarsi sul sito Google AI Studio, sia da PC sia da mobile. A tal proposito, proprio in questi ultimi giorni Google ha aggiornato l’interfaccia utente per migliorare e semplificare l’utilizzo di AI Studio da smartphone. Il modello viene proposto in inglese, ma risponde in italiano se le domande gli vengono poste nella nostra lingua.