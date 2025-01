Nella settimana dell’annuncio di Gemini 2.0, la seconda generazione dei modelli di intelligenza artificiale targati Google, il colosso di Mountain View aveva annunciato la disponibilità del modello 2.0 Flash “sperimentale” e, soprattutto, del nuovo modello 1.5 Pro con Deep Research.

Inizialmente confinato alla versione Web del chatbot, il nuovo modello è ora in fase di distribuzione graduale anche nell’app per dispositivi Android anche se non sarà disponibile per tutti: andiamo a scoprire tutti i dettagli.

Gemini si potenzia con Deep Research nell’app Android

Tramite il profilo dedicato a Gemini, Google ha condiviso un post su X per annunciare il rollout del modello 1.5 Pro with Deep Research nell’app per dispositivi Android.

Purtroppo, come anticipato in apertura, questo modello non sarà disponibile per tutti gli utenti: per il momento, infatti, la funzionalità è disponibile solo per gli abbonati al piano Advanced e, inoltre, solo per coloro che impostano la lingua inglese come lingua predefinita per conversare con il chatbot.

Quali sono le potenzialità di Deep Research?

In attesa che i modelli di Gemini 2.0 siano pronti per uscire dalla loro fase “sperimentale”, Google ha potenziato il modello 1.5 Pro con l’aggiunta della funzionalità Deep Research.

Si tratta di una funzionalità che può effettuare ricerche approfondite: a seconda della domanda, il chatbot procederà con analisi e valutazione di oltre 100 siti web; questa potenzialità può rivelarsi molto utile, soprattutto nel caso in cui un utente debba effettuare una ricerca approfondita (appunto, Deep Research) che richiederebbe molto tempo.

Il chatbot diventerà un vero e proprio assistente personale per la ricerca: sarà in grado anche di analizzare i risultati della ricerca da più prospettive, effettuare controlli incrociati, affinare i risultati e molto altro ancora. L’utente dovrà limitarsi a svolgere il ruolo di supervisore.

Come provare il nuovo modello di Gemini su dispositivi Android

Per provare il nuovo modello 1.5 Pro with Deep Research sull’app Android, vi basterà aprire l’app di Gemini, effettuare un tap in alto sul nome del modello attualmente selezionato e, dall’elenco che si apre in basso, selezionare “1.5 Pro with Deep Research – Get in-dept answers”.

Il modello è attualmente in fase di rilascio graduale: non preoccupatevi nel caso in cui rispettiate tutti i requisiti ma non lo vediate ancora nell’elenco dei modelli disponibili.

Come già anticipato, ci sono due requisiti fondamentali da rispettare: dovrete essere abbonati al piano Advanced e dovrete impostare l’inglese come lingua per parlare con il chatbot (basta aprire l’app, effettuare un tap sul vostro avatar in alto a destra e poi seguire il percorso “Impostazioni > Lingue > Tocca per scegliere un’altra lingua” al fine di impostare “English (United States)” come lingua principale).

Come scaricare o aggiornare l’assistente IA di Google

Gemini è disponibile ufficialmente in Italia sia come Web App (al sito https://gemini.google.com/app) che come “app” per dispositivi Android (è sempre parte di app Google, alla pari di Google Assistant), con la pagina dell’app sul Google Play Store che è raggiungibile tramite il badge sottostante.

Al netto del collegamento alla funzionalità è bene verificare che sul vostro dispositivo sia installata la più recente versione di App Google che, come detto, è il vero “contenitore” dell’assistente basato sull’intelligenza artificiale del colosso di Mountain View: per farlo, basterà effettuare un tap sul badge sottostante e, ancora, su “Aggiorna” nel caso in cui venisse segnalata la presenza di un aggiornamento.