Sta arrivando una piccola novità che coinvolge Gemini Live, una delle funzioni più apprezzate di Gemini, l’assistente digitale basato sull’intelligenza artificiale realizzato da Google.

Nello specifico, la novità investe l’app per Android dell’assistente e riguarda un refresh alle notifiche durante l’esecuzione della funzionalità che diventeranno molto simili a quelle che vengono proposte da Google Telefono durante una chiamata.

Gemini Live: cambia lo stile delle notifiche su Android

Gemini Live, potenzialità che permette di “parlare” con linguaggio naturale in un sorta di botta e risposta con l’assistente, è una delle funzionalità di Gemini sul cui sviluppo Google sta investendo più tempo: recentemente è emerso che l’assistente guadagnerà un nuovo potere, ovvero la possibilità di avviare una conversazione Live a partire da una schermata.

Nelle ultime ore, invece, sembra che Big G abbia avviato il rollout di un’altra piccola novità per la funzionalità Gemini Live, cambiando l’interfaccia delle notifiche che compaiono quando avviamo una conversazione Live e torniamo alla schermata iniziale.

Attualmente, come mostra l’immagine sottostante, riducendo a icona la schermata verremo accolti dalla notifica “Live con Gemini” che viene replicata nel pannello delle notifiche e nella schermata di blocco, mostrandosi ridotta a icona con il simbolino di Gemini nella barra di stato. L’unica opzione disponibile è “Termina modalità Live” che fa esattamente ciò che promette (quindi mette fine alla conversazione con l’assistente).

In futuro, invece, le notifiche di Gemini Live diventeranno analoghe a quelle di una chiamata telefonica in corso. Come potete osservare dalla seguente immagine, la notifica continuerà a chiamarsi “Live con Gemini” (e verrà dettagliata con un semplice “In ascolto”) ma, al posto dell’opzione “Termina modalità Live”, mostrerà i pulsanti “Riaggancia” e “In attesa”, qualcosa di analogo proprio alle chiamate telefoniche.

Un’altra analogia la riscontriamo in ciò che verrà mostrato nella barra di stato: l’iconina di Gemini lascia il posto a una pillola che mostra il simbolo di Gemini e il tempo trascorso “in chiamata” (ovvero il tempo della conversazione Live con il chatbot).

La nuova grafica delle notifiche in stile chiamata di Gemini Live è attualmente in fase di distribuzione graduale, probabilmente a partire da coloro che eseguono la versione beta di app Google, e dovrebbe raggiungere tutti gli utenti Android nelle prossime settimane. Non sembrano esserci restrizioni legate all’abbonamento Gemini Advanced.

Come scaricare o aggiornare l’app dell’assistente IA di Google

Gemini è disponibile ufficialmente in Italia sia come Web App (al sito https://gemini.google.com/app) che come “app” per dispositivi Android (è sempre parte di app Google, alla pari di Google Assistant), con la pagina dell’app sul Google Play Store che è raggiungibile tramite il badge sottostante.

Al netto del collegamento alla funzionalità è bene verificare che sul vostro dispositivo sia installata la più recente versione di App Google che, come detto, è il vero “contenitore” dell’assistente basato sull’intelligenza artificiale del colosso di Mountain View: per farlo, basterà effettuare un tap sul badge sottostante e, ancora, su “Aggiorna” nel caso in cui venisse segnalata la presenza di un aggiornamento.