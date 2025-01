Nella stessa settimana in cui ha avviato il rollout del modello “1.5 Pro with Deep Research” nell’app per dispositivi Android, Google ha annunciato l’uscita dalla fase sperimentale del modello “2.0 Flash” di Gemini, già disponibile per tutti nella versione Web e in fase di rollout nell’app mobile del chatbot.

Con questa novità, i modelli “1.5 Flash” e “1.5 Pro” (disponibile solo per gli abbonati Advanced) vengono etichettati come “modello precedente” e resteranno disponibili ancora per poche settimane. Andiamo a scoprire cosa cambia.

Il modello “2.0 Flash” di Gemini diventa stabile ed è in rollout per tutti

Tramite un breve post pubblicato sul blog ufficiale The Keyword, Google ha annunciato che il modello “2.0 Flash” di Gemini è uscito dalla fase sperimentale, che lo ha visto protagonista sin dall’annuncio dello scorso 11 dicembre, ed è in fase di rilascio per tutti gli utenti all’interno dell’app (in versione Web e mobile) del chatbot.

“L’app Gemini ora utilizza Gemini 2.0 Flash. Questo modello offre risposte rapide e prestazioni migliori in una serie di benchmark chiave, fornendo assistenza quotidiana per attività come il brainstorming, l’apprendimento o la scrittura.”

Al contempo, il colosso di Mountain View fa sapere di avere aggiornato, alla più recente versione di Imagen 3, il tool per la generazione delle immagini integrato nel chatbot: secondo quanto dichiarato, i risultati migliorano in termini di dettagli, texture e precisione nella riproduzione.

Cosa cambia per gli utenti standard

Per gli utenti “standard” di Gemini, ovvero quelli che non sono abbonati a un piano che preveda Advanced, l’unica differenza risiede che il modello “2.0 Flash Experimental – anteprima di gemini-2.0-flash-exp” viene sostituito dal modello “2.0 Flash – Ricevi assistenza quotidiana” che diventa, così, il modello predefinito.

Il modello “1.5 Flash – Ricevi assistenza quotidiana”, precedentemente predefinito, diventa “1.5 Flash – Modello precedente” e rimarrà disponibile per alcune settimane, in modo da consentire agli utenti di continuare conversazioni avviate in precedenza con il chatbot.

Cosa cambia per gli abbonati a Gemini Advanced

Più o meno lo stesso discorso vale per gli utenti Gemini Advanced: il modello “2.0 Flash Experimental – anteprima di gemini-2.0-flash-exp” viene sostituito dal modello “2.0 Flash – Per le attività quotidiane, più altre funzionalità” che diventa, così, il modello predefinito.

I modelli “1.5 Flash – Ricevi assistenza quotidiana” e “1.5 Pro -Completa attività complessa” (precedentemente predefinito) diventano “1.5 Flash – Modello precedente” e “1.5 Pro – Modello precedente”); entrambi, rimarranno disponibili per alcune settimane in modo da consentire agli utenti di continuare conversazioni avviate in precedenza con il chatbot sfruttando questi modelli.

I due modelli “2.0 Experimental Advanced – Anteprima di gemini-exp-1206” e “1.5 Pro with Deep Research – ricevi risposte approfondite” rimangono a disposizione degli utenti Advanced che, rispetto agli utenti standard, possono godere di altri vantaggi come il caricamento dei file e l’accesso prioritario ad alcune funzionalità (come le Gem).

Come scaricare o aggiornare l’assistente IA di Google

Gemini è disponibile ufficialmente in Italia sia come Web App (al sito https://gemini.google.com/app) che come “app” per dispositivi Android (è sempre parte di app Google, alla pari di Google Assistant), con la pagina dell’app sul Google Play Store che è raggiungibile tramite il badge sottostante.

Al netto del collegamento alla funzionalità è bene verificare che sul vostro dispositivo sia installata la più recente versione di App Google che, come detto, è il vero “contenitore” dell’assistente basato sull’intelligenza artificiale del colosso di Mountain View: per farlo, basterà effettuare un tap sul badge sottostante e, ancora, su “Aggiorna” nel caso in cui venisse segnalata la presenza di un aggiornamento.