Terminata l’iniziativa lampo dello scorso fine settimana, il Google Store accoglie una nuova interessante promozione: da oggi, 3 febbraio 2025, fino al 14 di questo stesso mese, è possibile approfittare di sconti e di regali su alcuni componenti della gamma Pixel, compresi gli smartphone della serie Google Pixel 9 e Google Pixel 8a. Vediamo come funziona la nuova iniziativa e come sfruttarla.

Le nuove offerte del Google Store sulla serie Pixel 9 e Pixel 8, tra sconti e omaggi

Le nuove promozioni del Google Store consentono non solo di portarsi a casa in omaggio le cuffie Google Pixel Buds Pro 2 o Pixel Buds A-Series (in base al modello acquistato), ma anche di approfittare di sconti aggiuntivi.

Tra i protagonisti c’è nuovamente la serie Google Pixel 9, composta in Italia da tre modelli (niente Pixel 9 Pro Fold nel nostro Paese). Come probabilmente saprete, Google Pixel 9 è il più economico del trio e offre un display OLED da 6,3 pollici Full-HD+. Il cuore dell’intera gamma è il Tensor G4 progettato da Google stessa, affiancato qui da 12 GB di memoria RAM pensati per ottimizzare le prestazioni dell’intelligenza artificiale. La batteria è da 4700 mAh con ricarica rapida cablata fino a 27 W, mentre sul versante fotografico il dispositivo vanta un sensore principale da 50 MP e un obiettivo ultra-grandangolare da 48 MP. Per ulteriori dettagli potete dare un’occhiata alla scheda tecnica completa di Pixel 9.

Google Pixel 9 Pro e Google Pixel 9 Pro XL alzano un po’ l’asticella rispetto al “fratellino” e costituiscono la scelta giusta per chi è alla ricerca del meglio che può offrire la gamma. Da un lato c’è Pixel 9 Pro con il suo display LTPO da 6,3 pollici, dall’altro Pixel 9 Pro XL con un display LTPO da 6,8 pollici. L’unica altra differenza tra i due modelli risiede nella batteria, con una capacità di 4700 mAh e ricarica rapida cablata fino a 27 W per il modello Pro e una capacità di 5060 mAh e ricarica rapida cablata fino a 37 W per il modello Pro XL. Il resto delle specifiche tecniche non cambia: troviamo anche qui un Tensor G4, stavolta accompagnato da 16 GB di RAM, mentre il comparto fotografico vede l’aggiunta di un teleobiettivo da 48 MP.

Con Google Pixel 9, Pixel 9 Pro e Pixel 9 Pro XL potete avere in omaggio le cuffie Google Pixel Buds Pro 2, e ottenere pure qualcosa in più. Considerando il valore delle cuffie, pari a 249 euro, e il ribasso finale di 349 euro del bundle, potete di fatto avere le cuffie gratis e approfittare di 100 euro di sconto sugli smartphone. Si parte infatti da 799 euro, 999 euro e 1099 euro, con cuffie incluse.

Per approfittarne non dovete fare altro che seguire uno dei link qui in basso, selezionare la configurazione che preferite, premere sulle cuffie (proposte a 0 euro in tutte le colorazioni, disponibilità permettendo) e aggiungere al carrello.

Discorso simile per Google Pixel 8a, ma con un omaggio differente. Lo smartphone condivide con i fratelli maggiori Pixel 8 e Pixel 8 Pro il chipset Google Tensor G3. ma deve fare i conti con qualche compromesso: propone un display OLED da 6,1 pollici, una doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 64 MP e sensore ultra-grandangolare da 13 MP e una batteria da 4492 mAh.

Google Pixel 8a è disponibile in promozione sul Google Store fino al 14 febbraio 2025 in abbinamento alle Pixel Buds A-Series, cuffie true wireless con Suono adattivo studiate per offrire un’aderenza perfetta anche durante l’attività fisica. Le cuffie hanno un listino di 89 euro, ma l’acquisto in bundle insieme allo smartphone permette di ottenere uno sconto ben superiore: 229 euro. Nel momento in cui stiamo scrivendo, lo shop online mostra il banner della promozione per Pixel 8a, ma le cuffie non compaiono nella schermata di acquisto: è probabile che Google corregga il problema nelle prossime ore, quindi se siete interessati vi consigliamo di continuare a provare.

Per scoprire tutte le attuali promozioni del Google Store potete seguire il link qui in basso.