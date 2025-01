Sul Google Store sono arrivate nuove offerte esclusive che coinvolgono la maggior parte del catalogo: da oggi è attivo un nuovo codice sconto che consente di risparmiare il 20% su tutti i prodotti selezionati, che includono la serie Google Pixel 9, Google Pixel Tablet e diversi dispositivi della gamma. Scopriamo insieme come funziona il coupon e come approfittarne.

Le nuove offerte del Google Store con il coupon WINTERSALE

Da oggi e solo per tre giorni è attivo il codice sconto WINTERSALE, che permette di risparmiare il 20% sui prodotti Google selezionati. Tra quelli coinvolti abbiamo la serie Pixel 9, composta da noi da tre modelli (niente pieghevole Pixel 9 Pro Fold). Google Pixel 9 è il più economico del trio e offre un display OLED da 6,3 pollici Full-HD+. Il cuore dell’intera gamma è il Tensor G4 progettato da Google stessa, affiancato qui da 12 GB di memoria RAM pensati per ottimizzare le prestazioni dell’intelligenza artificiale. La batteria è da 4700 mAh con ricarica rapida cablata fino a 27 W, mentre sul versante fotografico il dispositivo vanta un sensore principale da 50 MP e un obiettivo ultra-grandangolare da 48 MP. Per ulteriori dettagli qui trovate la scheda tecnica completa di Pixel 9.

Google Pixel 9 Pro e Google Pixel 9 Pro XL alzano l’asticella (e quindi il prezzo) e costituiscono la scelta giusta per chi è alla ricerca del meglio che può offrire la gamma. Da una parte c’è Pixel 9 Pro con il suo display LTPO da 6,3 pollici, dall’altra Pixel 9 Pro XL con un display LTPO da 6,8 pollici. L’unica altra differenza tra i due modelli risiede nella batteria, con una capacità di 4700 mAh e ricarica rapida cablata fino a 27 W per il modello Pro e una capacità di 5060 mAh e ricarica rapida cablata fino a 37 W per il modello Pro XL. Il resto delle specifiche tecniche non cambia: troviamo anche qui un Tensor G4, stavolta accompagnato da 16 GB di RAM, mentre il comparto fotografico vede l’aggiunta di un teleobiettivo da 48 MP.

Google Pixel 9, Pixel 9 Pro e Pixel 9 Pro XL sono stati lanciati a prezzi di listino consigliati di partenza di rispettivamente 899 euro, 1099 euro e 1199 euro, ma grazie al coupon WINTERSALE potete portarli a casa a partire da 703,2 euro, 839,20 euro e 927,20 euro. La proposta è valida come detto solo per tre giorni.

Il coupon WINTERSALE è utilizzabile anche su altri prodotti del Google Store, come ad esempio Google Pixel 8a, ma nel momento in cui stiamo scrivendo non risulta disponibile: il prezzo proposto sarebbe di 403,20 euro, quindi se siete interessati vi consigliamo di controllare ogni tanto per verificare l’arrivo di nuove unità. Lo stesso coupon è compatibile con Google Pixel Tablet, unico modello della gamma: potete acquistare il tablet a 387,20 euro (128 GB) o a 483,20 euro (256 GB) nella versione stand alone, oppure a 479,20 euro (128 GB) o 575,20 euro (256 GB) con base di ricarica con altoparlante.

Il coupon è valido anche su tanti altri prodotti del Google Store, tra cui Google Pixel Buds Pro 2 (199,20 euro invece di 249 euro), Google Pixel Watch 3 (da 319,20 euro invece di 399 euro), Google Pixel Watch 2 (da 212 euro invece di 265 euro), Google Nest Hub di 2a generazione (79,99 euro invece di 99,99 euro) e non solo. Sono esplicitamente esclusi invece Google Pixel 8, Google TV Streamer, Nest Audio e Nest Mini.

Potete scoprire tutte le offerte del Google Store seguendo il link qui in basso: ricordate che il coupon WINTERSALE risulta valido esclusivamente fino alle 23:59 del 2 febbraio 2025. Per indecisioni potete consultare le nostre recensioni.