La barra di Google è lo strumento principale dal quale effettuare una ricerca e il relativo widget consente rapidamente di accedere ai risultati senza dover aprire il browser, offrendo suggerimenti in tempo reale. Da anni la ricerca di Google si è ampliata, offrendo diverse modalità per interrogare l’algoritmo ed è per questo che la barra di ricerca dell’app Google, così come la conosciamo, è diventata obsoleta e non in grado di offrire un accesso immediato a tutte le modalità di ricerca. Ora, con l’ultimo aggiornamento, sarà possibile arricchire e personalizzare il widget di Google Search.

Come cambia il widget di Ricerca di Google

Con l’aggiornamento alla versione 16.3.34 dell’app Google, il widget di ricerca consente di aggiungere cinque nuove scorciatoie personalizzate. Accedendo alle impostazioni dell’app Google e selezionando Personalizza il widget Ricerca, compare la voce Scorciatoie (contrassegnata anche dall’etichetta “Novità”). Premendo sul tasto + è possibile selezionare la scorciatoia da aggiungere al widget di ricerca accanto a quella del microfono (ricerca vocale) e quella di Google Lens (ricerca per immagini).

Previous Next Fullscreen

Le scorciatoie disponibili sono: Traduci (testo), Cerca brano, Meteo, Traduci (fotocamera), Sport, Dizionario, Compiti e Finanza. Selezionandone una la relativa icona comparirà nel widget (come mostrato dall’anteprima) così da poterla selezionare rapidamente quando si utilizza il widget.

Le icone con le scorciatoie compaiono solamente se il widget è impostato nel formato 3×1; altrimenti, nel formato 2×1, rimangono visibili solo la “G” di Google che apre il feed di Home/Discover e l’icona di Google Lens. L’icona della scorciatoia ha un design molto semplice di colore bianco e non prevede la personalizzazione con un tema. Alcuni di questi collegamenti aprono i risultati di ricerca (come Dizionario nell’esempio del video), mentre altri (come Google Lens e Ricerca brani) attivano funzionalità specifiche.

La novità è particolarmente rilevante e interessante perché consente di migliorare l’utilizzo del widget della Ricerca di Google, rendendolo più pertinente ai propri interessi ed esigenze.