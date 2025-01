Quando si parla di applicazioni dedicate alla navigazione uno dei primi nomi che viene in mente è senza dubbio Google Maps, il software sviluppato dal colosso di Mountain View vanta infatti schiere di affezionati utenti che lo preferiscono alle soluzioni offerte dalla concorrenza.

Il team di sviluppo in seno all’azienda è costantemente impegnato nel miglioramento dell’app, di recente tanto per fare qualche esempio abbiamo visto l’aggiornamento della cronologia degli spostamenti, la possibilità di cercare elementi salvati anche nelle posizioni di Google Maps, una nuova possibilità di personalizzazione, ma abbiamo anche visto come l’app abbia migliorato la visibilità dei piccoli parcheggi nelle vicinanze.

Nelle ultime ore, Google ha avviato il rilascio di un nuovo aggiornamento per l’app di navigazione proprietaria, il software giunto alla versione 25.05.01.719889437 introduce una comoda novità per gli utenti Samsung Galaxy.

Google Maps si aggiorna e arriva nella Now Bar della One UI 7.0

Il 22 gennaio scorso Samsung ha ufficialmente presentato i nuovi smartphone di punta della serie Galaxy S25, i dispositivi in questione sono i primi telefoni del brand a montare l’ultima versione dell’interfaccia proprietaria One UI 7.0, che ha introdotto diverse novità. Tra queste una delle più interessanti è sicuramente la Now Bar, un elemento dell’interfaccia proprietaria completamente nuovo che mostra le attività in corso sul telefono e appare anche nella schermata di blocco.

Per quanto durante la presentazione Samsung avesse dichiarato la nuova funzione compatibile con una serie di applicazioni, proprietarie e non, in realtà non tutte risultavano funzionanti finora; nello specifico Google Maps non era utilizzabile con la Now Bar ma, l’ultimo aggiornamento rilasciato, ha cambiato la situazione.

L’update rilasciato dal colosso di Mountain View infatti fa sì che l’app di navigazione mostri le informazioni relative al percorso sulla Now Bar della One UI 7.0.

La nuova implementazione permette non solo di visualizzare i passaggi successivi della navigazione sulla schermata di blocco del telefono, ma sembra aver introdotto anche la visualizzazione delle notifiche live, teoricamente esclusive di Android 16 ma a conti fatti disponibili anche per i nuovi Samsung Galaxy con Android 15.

Nella Now Bar della One UI 7.0 quindi Google Maps può anche mostrare una notifica live con un’apposita barra di avanzamento riguardante l’attuale attività di navigazione, fornendo al contempo informazioni come l’orario di arrivo stimato.

A conti fatti dunque, grazie all’introduzione in pianta stabile di Google Maps, quelle che seguono sono le applicazioni utilizzabili con la nuova Now bar di Samsung:

Bixby

Orologio

Condivisione di emergenza

Google Maps

Google (Punteggio Sportivo)

Interprete

Samsung Health

Samsung Notes

Registratore vocale

Per poter beneficiare della novità sui nuovi Galaxy S25 è quindi sufficiente aggiornare Google Maps all’ultima versione disponibile, operazione che vi facilitiamo con il badge sottostante che vi porterà direttamente al Google Play Store.