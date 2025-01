Nelle scorse ore il team di Google ha reso noto di avere in programma di apportare un paio di modifiche a Google Maps per rispettare un ordine esecutivo emanato dal Presidente Trump il 20 gennaio.

In virtù di tali modifiche, così come richiesto da Donald Trump, il Gulf of Mexico prenderà il nome di Gulf of America mentre il Mount Denali diventerà Mount McKinley (nome, quest’ultimo, utilizzato sino al 2015).

In Google Maps sono in arrivo nuovi nomi per un monte e un mare

Stando a quanto è stato reso noto dal colosso di Mountain View su X, la nuova nomenclatura sarà implementata per gli utenti dopo che sarà stato aggiornato il Geographic Names Information System (GNIS).

Il team di Google ha precisato che l’azienda è solita applicare i cambiamenti di nome nel momento in cui sono stati aggiornati in fonti governative ufficiali, aggiungendo che quando tali modifiche del nome variano tra i Paesi, gli utenti di Google Maps vedono quello ufficiale locale mentre tutti gli altri nel resto del mondo vedono entrambi i nomi.

La scorsa settimana il Dipartimento degli Interni degli Stati Uniti ha dichiarato che intende attenersi all’ordine esecutivo del Presidente Trump per implementare i cambiamenti di nome e ciò significa che a breve la novità dovrebbe essere effettiva anche su Google Maps.

Allo stato attuale non vi sono informazioni su quelli che sono i programmi di Apple per il suo sistema di mappe ma è probabile che anche il colosso di Cupertino a breve sarà costretto ad adeguarsi a quello che è il nuovo indirizzo fornito dall’amministrazione statunitense. Nel giro di qualche giorno dovremmo saperne di più.