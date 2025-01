Now Bar è un elemento dell’interfaccia One UI 7 di Samsung che mostra le attività in corso sullo smartphone e appare anche nella schermata di blocco. Ora Now Bar supporta anche la modalità AOD (Always On Display), quindi funziona anche quando il dispositivo è in modalità sospensione.

In modalità AOD è anche possibile attivare eventuali pulsanti presenti sulla Now Bar toccandoli due volte, inoltre Now Bar supporta l’AOD anche sulla serie Samsung Galaxy S24. Ecco un paio di esempi con e senza sfondo abilitato.

La funzionalità Now Bar ora supporta anche l’AOD

Al momento la Now Bar è compatibile con un ristretto numero di applicazioni di sistema, nello specifico: Bixby, Orologio (cronometro e timer), Condivisione di emergenza, Interprete, Mappe, Salute Samsung, Note Samsung e Registratore vocale. Se vi interessa uno sguardo più approfondito alla nuova Now Bar della Samsung One UI 7.0 potete leggere questo articolo.

Probabilmente Samsung integrerà anche gli aggiornamenti Live nella Now Bar con l’aggiornamento One UI 8.0 basato su Android 16 previsto per la fine dell’anno, poiché supporterà Live Updates, un nuovo tipo di notifica che può visualizzare l’avanzamento delle attività in corso. Ad esempio, può mostrare lo stato di completamento del viaggio su Google Maps o di una consegna a domicilio. Con l’occasione ricordiamo che lo sviluppo di Android 16 è entrato nella seconda fase e la beta 1 è disponibile al download per i dispositivi Google Pixel idonei.