Google Maps è senza dubbio uno dei servizi più popolari tra quelli offerti dal colosso di Mountain View, divenuto nel corso degli anni uno strumento quasi indispensabile per tanti utenti per le varie attività quotidiane, sia in ambito lavorativo che per gli impegni privati.

E merito di questo enorme successo di Google Maps è da riconoscere al costante impegno del suo team di sviluppatori, volto al continuo miglioramento di Google Maps, con l’introduzione di nuove funzionalità e di modifiche grafiche che possano rendere nel complesso l’esperienza offerta sempre più piacevole.

Come cambia l’interfaccia di Google Maps su Android

Lo scorso anno l’app di Google Maps per Android ha rinnovato la sua interfaccia, in modo che la vista principale della mappa mostrasse le informazioni tramite delle schede inferiori e adesso tale soluzione grafica è stata applicata a tutta l’applicazione.

In pratica, invece di avere elenchi di luoghi a schermo intero, il nuovo sistema si basa sull’utilizzo di una scheda che arriva dalla parte bassa dello schermo e che consente di continuare a visualizzare una piccola porzione della mappa nella parte superiore del display.

Già disponibile nella scheda Esplora, questa nuova interfaccia con la versione versione 25.04.01.x di Google Maps per Android è stata estesa anche alle schede Tu e Pubblica.

Quando si tocca ogni scheda nella barra inferiore, il foglio si espande per andare a coprire tutto tranne la barra di stato trasparente mentre quando si riduce il foglio (che non può essere completamente nascosto) la barra di ricerca appare in alto.

Al momento questa nuova interfaccia non è disponibile per tutti gli utenti e potrebbe essere ancora in fase di test.