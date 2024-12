Da diverso tempo Google ha anticipato la volontà – e per molti aspetti la necessità – di modificare la gestione della cronologia degli spostamenti in Google Maps. Sono mesi, infatti, che Google invia e-mail e comunicazioni agli utenti sulle modifiche della celebre app di navigazione: Google Maps non salverà più i dati degli spostamenti sui propri server ma tutto sarà gestito in locale direttamente sul dispositivo.

Questo aggiornamento di Google Maps è iniziato a metà ottobre con l’introduzione della nuova scheda Timeline in cui trovare la cronologia delle posizioni e la possibilità di esportarle su un altro dispositivo. Da oggi, aprendo l’app, compare un nuovo messaggio che informa che la cronologia è stata creata localmente e che tutti gli spostamenti verranno salvati automaticamente su una mappa interna al dispositivo.

Gli ultimi utenti stanno ricevendo l’aggiornamento della cronologia di Google Maps

Aprendo Google Maps, su Android o iOS, e selezionando l’immagine del profilo seguito dalla voce ‘La tua cronologia’, compare un avviso che informa della creazione della cronologia sul dispositivo. Questa cronologia è ora specifica per ogni dispositivo e non c’è modo di crearne una unificata associata al proprio account Google. L’unica possibilità è quella di effettuare una copia di backup della propria cronologia e trasferirla su un altro dispositivo.

L’aggiornamento il cui rilascio è iniziato oggi arriva a tutti quegli utenti che non lo hanno ricevuto negli ultimi mesi andando così a completare l’implementazione di questa modifica. Chi ha ricevuto l’avviso solo oggi avrà sei mesi di tempo (fino al 9 giugno) per esportare i dati della cronologia, altrimenti verranno poi eliminati definitivamente. Durante la configurazione della nuova Timeline è necessario anche decidere se abilitare l’eliminazione automatica e se i dati della cronologia possono essere utilizzati per i sondaggi di Google Opinion Rewards. Dopo aver impostato queste opzioni è sufficiente chiudere Google Maps e poi riaprirlo, accedere a La tua cronologia, e visualizzare il messaggio che invita a effettuare il backup. In caso contrario è sufficiente premere sull’icona in alto a destra.