Il team di Google è recentemente intervenuto per aggiornare l’interfaccia di Google Maps su Android Auto: la buona notizia è che adesso la mappa viene posizionata al centro della schermata (in precedenza era spostata sulla destra), quella cattiva è che, all’atto pratico, si tratta di un cambiamento peggiorativo dell’esperienza d’uso: il campo di inserimento della destinazione si sovrappone alla mappa, impedendo la visione del percorso.

La storia del colosso di Mountain View è costellata di numerosi cambiamenti alla UI di app e servizi non necessari e, al contempo, capaci di generare frustrazione negli utenti per i motivi più banali. L’ultimo episodio della saga ha per protagonista Google Maps su Android Auto. Qualche giorno fa, infatti, Android Auto si è aggiornato alla versione 13.6: l’aggiornamento in discorso non ha introdotto nuove funzionalità, puntando piuttosto a migliorare la stabilità del servizio e a risolvere una serie di bug.

In aggiunta a questo, l’aggiornamento ha apportato alcuni ritocchi all’interfaccia utente di Maps allo scopo di adattarla meglio agli schermi degli dispositivi Android Auto e di rendere le indicazioni di navigazione più facili da leggere. Questo in teoria, ma purtroppo la pratica non ha tardato a smentire i tecnici di Google, subito destinatari di numerose lamentele su Reddit: a quanto pare, le novità grafiche risultano poco efficaci, se non addirittura fastidiose, nel momento in cui si vada a visualizzare la mappa con la navigazione disattivata. Sì, perché, in tale scenario di utilizzo, viene mostrato un grosso riquadro comprensivo del campo di inserimento della destinazione e delle destinazioni frequenti; tale riquadro non dava problemi quando la mappa era allineata sulla destra, tuttavia ora che è accentrata ostruisce la corretta visione del percorso lungo il quale si sta guidando.

Se da una parte le dimensioni del riquadro possono essere ridotte toccando la freccia apposita, qualche utente ha fatto notare che la soluzione non è definitiva: dopo un po’ di tempo, la finestra torna alle dimensioni visibili nella foto riportata. L’unica vera soluzione consiste nell’avviare la navigazione. Allo stato attuale, Google non ha commentato la situazione.

Avete notato anche voi questa novità? Vi siete imbattuti nella problematica descritta? Ditecelo nei commenti.