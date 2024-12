Google Maps è senza dubbio uno dei servizi più popolari tra quelli offerti dal colosso di Mountain View, divenuto per tanti utenti uno strumento quasi indispensabile per gli impegni lavorativi e per quelli privati e il merito di tale enorme successo è in gran parte da riconoscere al suo team di sviluppatori, sempre impegnato in un lavoro di miglioramento della piattaforma.

Con il passare degli anni, infatti, Google Maps si è andato trasformando e adesso non è più soltanto un servizio di navigazione ma è un prodotto molto più competo, pensato per garantire agli utenti un supporto costante e concreto nel momento in cui si devono spostare o desiderano conoscere ciò che una determinata località ha da offrire.

Una nuova possibilità di personalizzazione per Google Maps su Android

Lo scorso mese l’app iOS di Google Maps ha fatto esordire le icone personalizzate per i veicoli e nelle ultime ore in Rete è stata segnalata l’apparizione della medesima funzionalità anche su Android.

Al momento la disponibilità di questa nuova funzione pare essere limitata ad una ristretta cerchia di utenti (con la versione 24.50.04.705335264 dell’app), probabilmente membri della community Local Guides.

Ad ogni modo, la nuova funzione consente agli utenti di personalizzare l’icona del proprio veicolo ed il colore e pare che sia destinata (non è chiaro al momento con che tempistica) ad essere messa a disposizione di tutti gli utenti.

Per procedere alla personalizzazione è necessario iniziare un viaggio, che farà spuntare la classica icona della freccia blu che indica la posizione attuale: se viene toccata, si avrà accesso alle nuove opzioni di personalizzazione, tra le quali vi sono una berlina, un SUV, un’auto sportiva, ecc.

Restiamo in attesa di informazioni ufficiali da Google per scoprire quando tale novità sarà implementata a livello globale.