Google Maps esiste dal lontano 2005 e nel corso degli anni il servizio di Google si è costantemente evoluto introducendo una marea di novità, perfezionamenti e funzionalità. L’ultima novità riguarda i piccoli parcheggi che ora sono ancora più visibili sulla mappa rispetto a prima.

Con l’ultimo aggiornamento dell’app Goole Maps per Android non è più necessario attivare la visibilità dei parcheggi per vedere anche quelli più piccoli nelle vicinanze.

Google Maps migliora la visibilità dei piccoli parcheggi nelle vicinanze

Ora è sufficiente ingrandire la mappa per scoprire anche i parcheggi piccoli nelle vicinanze, come ad esempio quelli dei supermercati o quelli che ospitano solo pochi veicoli, nonché i parcheggi per disabili.

L’icona del parcheggio è di un colore diverso da quello che appare cercando attraverso l’apposito filtro accessibile tramite il carosello superiore, ma per vederla è necessario che il GPS sia attivo, poiché vengono mostrati solo i piccoli parcheggi nelle proprie vicinanze.

Questa funzionalità dovrebbe aiutarci a scovare anche i piccoli parcheggi nelle vicinanze della destinazione che magari non ci vengono in mente o non sappiamo nemmeno che esistono anche se siamo del posto.

Con l’occasione ricordiamo che Google Maps sta completando l’aggiornamento della cronologia degli spostamenti iniziato a metà ottobre con l’introduzione della nuova scheda Timeline in cui trovare la cronologia delle posizioni e la possibilità di esportarle su un altro dispositivo.