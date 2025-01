Tramite un comunicato stampa diffuso nella giornata odierna, Iliad ha annunciato il lancio, sui principali store, della propria app ufficiale per la gestione dell’offerta mobile.

La nuova app, disponibile in realtà da qualche giorno, va ad affiancare le già esistenti iliadbox Connect (app per la gestione della rete domestica) e iliad Planet (app per semplificare il processo di sottoscrizione delle offerte).

Iliad ha finalmente la propria app

Da circa una settimana, Iliad ha pubblicato sugli store (Google Play Store, HUAWEI AppGallery e Apple App Store) la nuova app che consente agli utenti di gestire SIM ed eSIM senza bisogno di accedere all’area personale tramite browser Web (finora unico metodo possibile, dato che l’operatore diceva che un’app non fosse qualcosa di così necessario).

Di seguito riportiamo la presentazione condivisa direttamente dall’operatore tra le note che accompagnano la versione 1.0 dell’app sui tre store:

Con l’app mobile iliad hai il mondo di iliad a portata di app. Scopri tutte le funzionalità dell’app iliad. Ecco cosa puoi fare: Rimanere sempre aggiornato sui consumi in Italia e all’estero: controlla quanti giga hai ancora a disposizione e consulta il credito disponibile su tutte le tue SIM;

Aggiungere tutte le tue SIM in un’unica app: gestisci tutti i tuoi numeri in modo chiaro e semplice;

Personalizzare il tuo profilo: rendi unico il tuo numero con l’icona che più ti piace;

Ricaricare le tue SIM: ricarica in modo facile e veloce tutte le tue SIM dall’app iliad;

Acquistare opzioni per l’estero: attiva le opzioni per navigare all’estero quando sei in viaggio;

Cambiare offerta: scopri l’offerta che fa per te e ottieni più giga . Ma non è finita qui: L’app è in continuo miglioramento, con nuove funzionalità pensate per offrirti un’esperienza sempre più completa. Rimani aggiornato e non perderti le novità.

Come si presenta e come funziona l’app dell’operatore

Alla prima apertura della nuova appa Iliad, verrà proposta una schermata di benvenuto, seguita da una transizione (con un razzo che viene lanciato) che anticipa la schermata di login.

A questo punto, basterà inserire le credenziali di accesso (le stesse con cui siamo registrati all’area personale) prima di effettuare un tap su “Accedi”; la schermata successiva, chiederà di accettare Termini e condizioni (condizioni generali di utilizzo e informativa privacy).

Lo step successivo sarà quello della personalizzazione: in questa sezione è obbligatorio scegliere un nome; è possibile, inoltre, scegliere di cambiare l’avatar. Gli ultimi due passi prima della fine della configurazione sono la schermata dei Consensi e la schermata per l’attivazione delle notifiche (viene anche proposto una sorta di sondaggio ma, per fortuna, è facoltativo).

Previous Next Fullscreen

L’app di Iliad si presenta con un design abbastanza attuale, pulito e semplice, riprendendo i classici colori (bianco e rosso) dell’operatore. Essa è suddivisa in tre sezioni: “Scopri”, “SIM” e “Profilo”. Mentre la prima è una sorta di hub con le promozioni attive, le altre due sezioni sono il vero cuore dell’app, quelle più utili per gli utenti.

La sezione SIM permette di consultare il credito residuo, il traffico disponibile (con suddivisione tra Italia e Estero) e, più in generale, le metriche collegate alla linea telefonica. Inoltre, è possibile consultare le offerte attive ed effettuare ricariche.

La sezione Profilo, invece, contiene i dati dell’account, permette di cambiare la linea telefonica (nel caso in cui abbiate più SIM/eSIM registrate con lo stesso account), consente di personalizzare l’avatar, di gestire i dati personali, i metodi di pagamento, le opzioni e i servizi, contiene l’assistenza e altre informative (quali Termini e condizioni).

Previous Next Fullscreen

Come scaricare l’app di Iliad sul vostro smartphone

L’app di Iliad per gli smartphone Android (dotati dei servizi Google) è disponibile al download da qualche giorno tramite il Google Play Store: per installarla, sarà sufficiente raggiungere la pagina dell’app (tramite il badge sottostante) ed effettuare un tap su “Installa”.

L’app è disponibile anche per gli smartphone HUAWEI tramite AppGallery: dal vostro smartphone, basterà accedere alla pagina dell’app tramite questo link ed effettuare un tap su “Installa”.

Nel caso in cui siate invece utenti iPhone e abbiate Iliad come operatore, potrete procedere al download dell’app tramite l’App Store di Apple: anche in questo caso, dovrete raggiungere la pagina dell’app tramite questo link ed effettuare un tap su “Ottieni” per installarla sul vostro dispositivo.