Se non ve ne foste accorti, nella serata di ieri Samsung ha presentato Galaxy S25, Galaxy S25+ e Galaxy S25 Ultra. I nuovi smartphone Android introducono diverse novità nella gamma Galaxy, ma anche nel mondo tech in generale: qui ci concentriamo in particolare sul nuovo cuore, ossia il Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy (che solo in alcuni Paesi è affiancato da 16 GB di RAM), sulle interessanti funzionalità di Gemini richiamabili tramite il pulsante di accensione, sulle foto RAW e su qualche chicca legata alla batteria, ma spendiamo due parole anche per scoprire insieme i dettagli del programma Galaxy Club e le nuove cover ufficiali Samsung. Procediamo con ordine.

Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy spinge di più

Samsung Galaxy S25, Galaxy S25+ e Galaxy S25 Ultra condividono il SoC, contrariamente alla serie proposta lo scorso anno: tutti e tre propongono a livello globale (Italia compresa) il chipset Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy, una versione rivista da Samsung in collaborazione con il chip maker californiano. Si tratta del chipset più potente del momento lato mobile: secondo i dati, rispetto a Snapdragon 8 Gen 3 offre un aumento del 40% delle prestazioni lato NPU, del 37% lato CPU e del 30% lato GPU, e queste capacità consentono ai nuovi smartphone di elaborare operazioni AI direttamente in locale, incluse quelle precedentemente basate sul cloud (come la modifica generativa).

La variante “for Galaxy” offre clock più alti, con un picco di 4,47 GHz e un conseguente incremento di circa 150 MHz rispetto alla versione “normale”. Le differenze non sono finite qui: per la prima volta, Samsung ha infatti integrato innovazioni proprietarie nel chipset. Abbiamo ProScaler, che utilizza un’elaborazione avanzata delle immagini AI per ottenere un miglioramento del 40% nei dettagli delle immagini (rispetto alla precedente generazione), mentre il motore Samsung per le immagini, Digital Natural Image engine mobile (mDNIe), offre una maggiore efficienza energetica del display.

Il SoC può contare su una camera di vapore più grande fino al 40% rispetto alla precedente generazione e su un materiale di interfaccia termica (TIM) su misura che garantisce passi avanti del 20% per quanto riguarda l’efficienza lato temperature. Questa potrebbe rivelarsi una scelta vincente, visto che in queste settimane abbiamo notato una tendenza di alcuni telefoni a surriscaldarsi durante i test più stressanti. Vedremo come andrà con il clock aumentato, soprattutto sul modello più compatto.

Qualcomm ha anche dichiarato di aver collaborato con Samsung per integrare il supporto al filtro Spazio-Temporale (STF) direttamente nel chipset, che può analizzare il movimento e il tempo per ridurre il rumore in modo più efficace. In realtà, il chip maker ha poi chiarito che questo supporto non risulta un’esclusiva della versione “for Galaxy”.

C’è un Samsung Galaxy S25 Ultra da 16 GB di RAM, ma non potete acquistarlo

Al fianco dello Snapdragon 8 Elite for Galaxy trovano spazio 12 GB di RAM su tutta la serie Samsung Galaxy S25: i rumor ci avevano puntato subito, ma avevano anche parlato della possibilità di vedere una versione di Galaxy S25 Ultra dotata di 16 GB di RAM nelle configurazioni più costose.

In realtà, le indiscrezioni ci hanno preso a metà. Da noi, così come nella maggior parte dei mercati, tutte le configurazioni dispongono di 12 GB di RAM, ma in alcuni specifici Paesi esiste una versione dotata di 16 GB di RAM (affiancati da 1 TB di storage): si tratta di Cina, Corea del Sud, Taiwan e Hong Kong. Al momento, solo in questi Paesi è possibile acquistare Galaxy S25 Ultra in versione da 16 GB – 1 TB, e ci sembra difficile che Samsung possa allagarla altrove nei prossimi mesi.

Avreste preferito poter acquistare anche qui da noi questa versione dotata di 16 GB di RAM?

Gemini è ancora più utile sui Samsung Galaxy S25

La serie Galaxy S25 non ha portato nuovi pulsanti: Samsung non ha ritenuto necessario introdurre un nuovo tasto dedicato agli assistenti virtuali (come fatto a suo tempo con Galaxy S8 e Bixby) o un nuovo tasto pensato per il comparto fotografico (come fatto da Apple con la serie iPhone 16).

Google ha fatto una serie di annunci riguardanti Gemini sulla serie Galaxy S25, alcuni dei quali riguardanti il tasto laterale. Sui nuovi smartphone si può tenere premuto il pulsante power per lanciare Gemini e iniziare a parlare con l’assistente virtuale, in modo simile a come avviene con Bixby. Sugli S25 ci sono inoltre le estensioni Gemini per Samsung Calendario, Notes, Promemoria e Orologio, che non richiedono il “passaggio” alle app di Google.

I prompt possono avere più di una richiesta, con Gemini in grado di utilizzare diverse estensioni per portarle a termine. Per fare un paio di esempi, si può chiedere di trovare tutte le partite della stagione della propria squadra preferita e aggiungerle al calendario tramite un solo comando vocale, oppure trovare attività del fine settimana nelle vicinanze e inviarle a uno dei contatti.

C’è anche un rinnovato editor per le foto RAW

Samsung non ha fatto stravolgimenti nei comparti fotografici della serie Galaxy S25, perlomeno a livello hardware. Troviamo però miglioramenti per il super zoom a 100x e la Nightography, oltre all’introduzione della registrazione HDR a 10 bit di default, della funzione Log per i video, di una funzione di apertura virtuale nell’app Expert RAW e di uno strumento per la cancellazione audio nei filmati (Audio Eraser).

Non è però finita qui: Samsung ha annunciato miglioramenti per l’editor di immagini RAW della sua One UI 7, che dà l’accesso a strumenti di modifica più avanzati. L’editor ha esordito con la One UI 6.1.1 e consente agli utenti di effettuare modifiche alle immagini RAW direttamente sul dispositivo, e con Galaxy S25 e One UI 7 questo editor viene potenziato. L’ultima versione aggiunge nuovi menu di modifica per aiutare gli utenti a modificare esposizione, contrasto, saturazione e temperatura colore, e per rimuovere il rumore dagli scatti. Mostra inoltre un istogramma per aiutare a vedere i cambiamenti nella luminosità delle foto.

Questo rinnovato editor per le foto RAW è per ora disponibile in esclusiva per la serie Galaxy S25, ma è possibile che Samsung lo possa proporre su altri modelli tramite l’aggiornamento alla One UI 7 oppure con update successivi.

Novità per le impostazioni della batteria: ora si vedono stato di salute, cicli e primo utilizzo

Gli utenti sono sempre più attenti alle batterie dei propri smartphone, e con la serie Samsung Galaxy S25 potranno avere a disposizione una chicca aggiuntiva. I nuovi smartphone non hanno ottenuto cambiamenti per quanto riguarda i mAh (sempre 4000, 4900 e 5000 mAh) e le velocità di ricarica (25 W su S25 e 45 W su S25+ e S25 Ultra), ma possono contare su nuove interessanti aggiunte tra le impostazioni della batteria.

Tutta la serie Galaxy S25 mostra statistiche dettagliate sulla batteria: all’interno del menu dedicato è possibile visualizzare lo stato di salute della batteria in percentuale, il conteggio dei cicli di ricarica e persino informazioni sulla data di fabbricazione dello smartphone e del primo utilizzo. Tutte informazioni che potrebbero rivelarsi molto utili, anche per la compravendita dell’usato.

Non sappiamo se questa novità si farà vedere anche sulla serie Galaxy S24 e su altri modelli tramite futuri aggiornamenti: continuate a seguirci perché torneremo a parlarne.

Galaxy Club è pensato per chi vuole sempre l’ultimo modello

Ne abbiamo parlato brevemente nell’articolo di lancio dei Samsung Galaxy S25, ma è arrivato il momento di approfondire un po’ il nuovo programma proposto da Samsung. Stiamo parlando di Galaxy Club, presentato come un nuovo modello di abbonamento flessibile progettato per rendere più comodo possedere e aggiornare i dispositivi Galaxy.

Samsung ha dichiarato che i dettagli regionali e la disponibilità saranno annunciati in una data successiva, ma grazie a quanto arriva dall’estero possiamo già saperne qualcosa in più. Secondo quanto riportato dal sito Samsung statunitense è possibile unirsi al programma di upgrade al costo di 8,33 dollari al mese acquistando Galaxy S25 Ultra o Galaxy S25+, oppure di 6,20 dollari al mese acquistando Galaxy S25.

Con la sottoscrizione sarà poi possibile effettuare l’upgrade all’ultimo modello disponibile della gamma Galaxy in qualsiasi momento dopo 12 mesi: Samsung offrirà un credito del 50% del valore per la permuta con il nuovo modello. Per fare un esempio restando sul mercato statunitense, acquistando Galaxy S25 per 1299,99 dollari e pagando 8,33 dollari al mese per i prossimi 12 mesi (il totale annuale è di 99,96 dollari), Samsung offrirà un credito di 649,99 dollari per il prossimo upgrade. Il risparmio effettivo sarebbe di circa 550 dollari, ma c’è da segnalare l’integrazione di un anno di Samsung Care+, che normalmente costerebbe circa 13 dollari al mese.

Per ora non sappiamo come funzionerà in Italia, ma presumiamo che si tratterà di un qualcosa di molto simile. Per i dettagli dovremo aspettare Samsung Italia.

Ecco le nuove cover ufficiali dei Samsung Galaxy S25

Chiudiamo dando un’occhiata alle nuove cover ufficiali Samsung pensate per Galaxy S25, Galaxy S25+ e Galaxy S25 Ultra. Prima della presentazione abbiamo avuto modo di scoprire diverse immagini leak che ne hanno anticipate alcune, ma in queste ore è il produttore stesso a pubblicare un video sul suo canale YouTube ufficiale.

All’interno del video, della durata di poco più di 2 minuti, possiamo scoprire le rinnovate FlipSuit Case (cover abbiamo apprezzato su Galaxy S24 Ultra e che permettono di personalizzare la schermata di blocco tramite NFC) con le nuove card, le cover Rugged Case (per chi vuole la massima protezione, con certificazione MIL-STD-810H), le Standing Grip Case (perfette per una presa salda grazie alla cinghia), le Kindsuit Case (con texture liscia e un effetto pelle), le “classiche” Silicone Case (in tanti colori) e le Clear Case (con design minimale e sottile).

Tutte le nuove cover mostrate all’interno del video sono disponibili all’acquisto sul Samsung Shop Online insieme a tante altre (tra le quali quelle con anello magnetico per la ricarica wireless). Alcune vengono proposte con il 50% di sconto se acquistate contestualmente ai nuovi smartphone.