Il rilascio della One UI 7.0 stabile si sta avvicinando sempre di più, così come l’esordio di Samsung Galaxy S25, Samsung Galaxy S25+ e Samsung Galaxy S25 Ultra. Nell’attesa, possiamo dare uno sguardo alla configurazione iniziale del sistema con la versione di Samsung di Android 15, ma anche alle nuove cover previste per la gamma in arrivo e all’effettiva data di lancio.

La schermata di configurazione della One UI 7 in video

La One UI 7 è arrivata alla beta 3 sulla serie Samsung Galaxy S24, e il debutto della release stabile si sta avvicinando sempre di più. Difficile che il produttore possa partire con il rollout della One UI 7 stabile per i flagship 2024 entro questo mese, considerando che la serie Galaxy S25 sarà presentata il 22 gennaio e che gli smartphone arriveranno nelle mani degli utenti solo nelle settimane successive: più probabile una distribuzione durante il mese di febbraio.

Nell’attesa, grazie al video condiviso da Sammobile, possiamo mostrarvi le schermate di configurazione iniziale che appaiono dopo l’installazione. La procedura guidata rende chiaro fin da subito quello che ci si deve aspettare dalle animazioni, che saranno consistentemente migliori e più fluide rispetto alla One UI 6.1 (e 6.1.1). Nelle schermate si intravedono anche alcune delle novità integrate nella versione firmata Samsung di Android 15, che stiamo iniziando a conoscere in queste settimane.

Il produttore sud-coreano sta facendo aspettare più del solito per la sua nuova release, ma l’attesa dovrebbe essere ripagata dai tanti miglioramenti e dalle numerose novità integrate. Probabilmente durante l’evento Galaxy Unpacked ne sapremo di più, sia sulle tempistiche di rilascio, sia sulle novità lato IA in arrivo sui Galaxy S25 e che potremmo almeno in parte vedere successivamente anche sui modelli attualmente in commercio.

Ecco le cover (anche in pelle) per la serie Samsung Galaxy S25: abbiamo anche la data di lancio

Manca solo una settimana al Galaxy Unpacked e alla presentazione ufficiale della serie Samsung Galaxy S25: l’evento si terrà infatti il prossimo 22 gennaio, a partire dalle ore 19:00. Le anticipazioni che ci stanno accompagnando ormai da qualche mese non si fermano, anzi: in queste ore @Jukanlosreve ha pubblicato su X una nuova interessante immagine che ci mostra le presunte cover in pelle per i nuovi smartphone Android (nella foto manca Galaxy S25, ma dovrebbero arrivare anche per lui).

Non si tratta di una prima volta per Samsung: in questi anni abbiamo già imparato a conoscere alcune custodie in pelle commercializzate direttamente Samsung, anche se con qualche modello prive del marchio nella parte esterna (come con la serie Galaxy S24). La casa di Seoul potrebbe dunque proporre le colorazioni che vedete in foto per le sue nuove cover, ma non è da escludere che qualche altra variante non sia stata inserita nello scatto.

Naturalmente per Galaxy S25, Galaxy S25+ e Galaxy S25 Ultra saranno proposte numerose ulteriori cover. Alcune di queste sono trapelate in queste ore grazie a Max Jambor, che le ha scovate sul sito di un rivenditore online thailandese (in seguito rimosse): possiamo vedere custodie in silicone di vari colori, ma anche Standing Grip Case (che abbiamo visto anche sui modelli precedenti), le stesse cover in pelle qui sopra, le pellicole protettive antiriflesso e persino le Flipsuit (simili a quelle che abbiamo provato su Galaxy S24 Ultra).

I preordini dei nuovi smartphone si apriranno il giorno della presentazione, ossia il 22 gennaio, ma la disponibilità effettiva richiederà un paio di settimane. Come riportato da Comet sul sito italiano, nella sezione dedicata alle nuove offerte pre-lancio, i nuovi flagship saranno in vendita dal 7 febbraio 2025.