Dopo mesi di indiscrezioni, finalmente ieri è arrivato il tanto atteso momento della presentazione della serie Samsung Galaxy S25 e delle funzionalità software che gli utenti potranno provare in anteprima su questi smartphone.

Grande risalto durante l’evento è stato dato dal colosso coreano alle funzioni basate sull’intelligenza artificiale che, grazie anche all’integrazione con Google Gemini, consentiranno a chi acquisterà uno dei nuovi prodotti di Samsung di interagire in modo diverso con lo smartphone.

Con Samsung Galaxy S25 anche sei mesi di Gemini Advanced

Ebbene, al fine di garantire ai neo possessori di Samsung Galaxy S25, Galaxy S25+ e Galaxy S25 Ultra di apprezzare al meglio quelle che sono le potenzialità offerte dall’intelligenza artificiale, il produttore coreano ha deciso di rendere disponibile gratuitamente per sei mesi Google Gemini Advanced, ossia il pacchetto premium del colosso di Mountain View.

A dire di Google, tale soluzione può essere considerata come uno strumento per compiti complessi ed è un modello capace di usare sia Gemini 1.5 Pro che la versione sperimentale Gemini 2.0.

In virtù di una nuova collaborazione stretta tra Samsung e Google, tutti i modelli della gamma Samsung Galaxy S25 saranno venduti con incluso un periodo di sei mesi gratis di Google Gemini Advanced e con 2 TB di memoria di archiviazione sul cloud.

Ricordiamo che al momento Google Gemini Advanced viene proposto al costo di 21,99 euro al mese, con la possibilità di prova gratuita per un mese (trovate la pagina dedicata seguendo questo link) e, in sostanza, gli utenti dei nuovi smartphone di Samsung potranno fare affidamento su un ben più lungo periodo di prova per valutare se e quanto le funzionalità di intelligenza artificiale premium di Google facciano al caso loro.