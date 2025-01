Samsung aggiorna Good Lock in vista del rilascio della versione stabile della One UI 7.0, attesa per le prossime settimane (e con l’arrivo dei Galaxy S25, che saranno presentati tra poco). L’applicazione raggiunge la versione 3.0.10.1 attraverso il Galaxy Store e accoglie un design più moderno e in linea con la nuova release, oltre a diverse ulteriori chicche: andiamo a scoprire insieme quali sono tutte le novità introdotte.

Samsung Good Lock si rinnova: tutte le novità della versione 3.0.10.1

Samsung Good Lock si rinnova nel look in attesa dell’arrivo della One UI 7 stabile e dei Samsung Galaxy S25. La nuova major release basata su Android 15 farà il suo debutto in versione stabile proprio con i flagship, che saranno presentati tra poco durante il Galaxy Unpacked, ma si farà vedere tramite aggiornamento a partire dalla serie Galaxy S24 nelle prossime settimane (ed entro marzo per i principali modelli).

Per l’occasione, Good Lock si aggiorna alla versione 3.0.10.1, portando diverse novità interessanti. Ancora non c’è la lingua italiana (non è da escludere possa arrivare comunque con ulteriori update), ma abbiamo diversi miglioramenti nel design, per un aspetto più ordinato, pulito e moderno: come possiamo vedere nella comparazione qui in basso (le prime due immagini mostrano la vecchia versione), le schede della barra di navigazione inferiore sono due, ossia Apps e You.

In Apps troviamo la lista di moduli che possiamo installare, come Theme Park, Home Up, NavStar, LockStar, Camera Assistant, Routines +, ClockFace e così via, che possono essere filtrati in base al tipo (“Make up“, “Life up“, “Clock“, “Extensions“) mentre nella scheda You troviamo i moduli già installati, ma non solo; nella barra dei Favoriti possiamo inserire i nostri moduli preferiti tra quelli a bordo, mentre più in basso (“Settings in effect“) possiamo accedere a un riepilogo che ci ricorda quali funzionalità abbiamo attivato all’interno dei vari moduli (come le icone personalizzate di Theme Park, nell’esempio). Molto utile per evitare di “pasticciare” troppo e per non scordarsi quali modifiche abbiamo fatto.

Tornando nella schermata principale, accanto alle impostazioni generali in alto (che includono solo permessi, un’opzione “Contattaci” che rimanda a Samsung Members e i credits) c’è una nuova icona: premendola possiamo avere accesso a una serie di sfondi a tema Good Lock e ai widget. Questi ultimi sono due: il primo, “Mini“, consiste in una scorciatoia al “cassetto” dei vari moduli di Good Lock, per un accesso rapido alle varie applicazioni; il secondo, “Cassette“, offre un widget ispirato alle vecchie musicassette, che può includere fino a un massimo di quattro app preferite tra quelle facenti parte di Good Lock (lanciando l’app, l’icona si muove e la cassetta cambia colore).

Infine, il changelog dell’aggiornamento ci svela che con questa versione sono stati risolti alcuni bug e migliorati alcuni aspetti legati alla sicurezza.

Come aggiornare Samsung Good Lock

La versione 3.0.10.1 di Samsung Good Lock è in distribuzione attraverso il Galaxy Store, ma non sembra aver ancora raggiunto tutti i Paesi. Per verificarne l’arrivo potete aprire il Galaxy Store e selezionare “Menu > Aggiornamenti“, oppure tenere premuto sull’icona dello store e premere su “Aggiorna applicazioni“. Se ancora non trovate l’aggiornamento e avete fretta di provare le novità qui sopra, potete velocizzare le cose scaricando e installando manualmente l’APK attraverso APKMirror.

Cosa ne pensate del nuovo Samsung Good Lock?