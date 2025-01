Mancano pochi giorni alla presentazione ufficiale di Samsung Galaxy S25, Samsung Galaxy S25+ e Samsung Galaxy S25 Ultra: per l’occasione potremo seguire l’evento Galaxy Unpacked in diretta, durante il quale dovrebbe esserci spazio anche per alcune ulteriori novità. Vediamo quali saranno i protagonisti dell’evento Samsung e come seguirlo.

Le novità del Galaxy Unpacked: come e dove vedere l’evento Samsung

Gli assoluti protagonisti del Galaxy Unpacked del 22 gennaio 2025 saranno senza dubbio i Samsung Galaxy S25, i nuovi flagship Android che abbiamo iniziato a conoscere in questi ultimi mesi attraverso rumor, indiscrezioni e anticipazioni di ogni genere. Solo negli ultimi giorni abbiamo visto dettagliati render stampa, abbiamo scoperto il design rivisto e alcuni dei passi avanti rispetto alla serie Galaxy S24, abbiamo ascoltato la nuova suoneria, dato uno sguardo a cosa saranno in grado di fare Google Gemini e Galaxy AI a bordo dei nuovi smartphone e scoperto le specifiche tecniche quasi complete. Abbiamo anche visto come portarsi a casa un coupon da 200 euro per acquistare i nuovi smartphone subito dopo la presentazione, ottenibile presso il Samsung Shop Online e i vari rivenditori (online e fisici).

Insieme ai Galaxy S25 saranno mostrate le novità lato Galaxy AI, che probabilmente debutteranno sui nuovi modelli per poi arrivare più avanti almeno su alcuni dei top di gamma precedenti. Il tutto sarà collegato alla One UI 7.0, l’attesissima nuova release basata su Android 15 che sembra aver raggiunto il culmine del programma beta nelle scorse ore: durante l’evento Samsung ci parlerà molto più nel dettaglio delle funzioni della nuova versione partendo dai Galaxy S25, ma probabilmente fornendo qualche dettaglio sulla distribuzione stabile per gli altri modelli.

Quest’ultima partirà sicuramente dalla serie Samsung Galaxy S24, per poi allargarsi nel corso delle settimane. Confidiamo che durante l’Unpacked Samsung possa sbottonarsi un po’ sulle tempistiche, visto che per il momento siamo rimasti ancora a un generico “primo trimestre 2025”: le indiscrezioni più ottimistiche puntano addirittura a un rilascio per i Galaxy S24 subito dopo il termine dell’evento.

Nonostante i rumor delle ultime settimane, riteniamo improbabile che Samsung possa presentare ulteriori novità hardware: le indiscrezioni hanno parlato di Samsung Galaxy Ring 2, degli occhiali smart Project Moohan e di Samsung Galaxy S25 Slim, ma ci sembra molto difficile che il lancio possa già avvenire. Questo non significa che il produttore non possa creare un po’ di hype mostrando qualche teaser o anticipazione, magari sul finire dell’evento.

Sarà possibile seguire l’evento Galaxy Unpacked di Samsung tramite il canale YouTube di Samsung e il sito ufficiale a partire dalle 19:00 di mercoledì 22 gennaio 2025: attualmente è presente un conto alla rovescia, oltre alla possibilità di effettuare la registrazione per ottenere il sopra citato coupon da 200 euro (passa da 50 a 200 euro una volta arrivata la mail). Naturalmente qui su TuttoAndroid potrete trovare tutti i dettagli sulla serie Galaxy S25 e sulle altre novità in arrivo, quindi continuate a seguirci. Cosa vi aspettate dal nuovo Galaxy Unpacked?

Vi ricordiamo che potete registrarvi sul sito Samsung oppure su Amazon per ottenere 200 euro di sconto per l’acquisto dei nuovi Samsung Galaxy S25.